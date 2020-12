Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay sont au milieu de la semaine de congé et profitent de leur temps loin du terrain de football. Le quart-arrière vétéran profite de l’occasion pour célébrer une étape importante. Il a souhaité à sa fille Vivian un joyeux huitième anniversaire.

Brady a publié une photo sur Instagram montrant Vivian et Benjamin, 10 ans, assis dehors, les bras l’un autour de l’autre. “HBD 8e anniversaire Vivi! Tu es la plus gentille petite fille qu’un papa puisse espérer! Tu es tellement aimée (et toujours protégée par tes grands frères)! [heart emoji]”A écrit Brady sur Instagram.

Gisele Bundchen a également célébré l’anniversaire de leur fille avec son propre message. Elle se montra tenant la main de Vivian et l’embrassant sur le front. “Joyeux anniversaire mon petit soleil!” Bundchen a écrit dans la légende de sa publication Instagram. Brady a répondu en appelant Vivian leur «petite fille».

Le surnom Girlie Girl est en fait celui que Brady a utilisé auparavant. Il l’avait précédemment mentionnée de cette façon en 2019 avec un autre article d’anniversaire. Il a dit que “notre douce Girlie Girl fête ses 7 ans. Quelle belle année ça a été. Nous t’aimons Vivi” dans un post Instagram montrant Vivian devant un coffre bordé de photos.

Brady célèbre depuis longtemps les anniversaires de ses enfants avec des messages sur les réseaux sociaux. Décembre, en particulier, est un mois chargé pour le quart-arrière vétéran. L’anniversaire de Vivian est le 5 décembre tandis que l’anniversaire de Benjamin est le 10 décembre. L’enfant aîné de Brady, John “Jack” Edward Thomas Moynahan, qu’il partage avec l’ex Bridget Moynahan, fête son anniversaire en août.

Le mois de décembre est traditionnellement un mois chargé pour Brady étant donné qu’il est toujours au milieu d’une série éliminatoire. Cependant, il a toujours trouvé des moyens d’équilibrer en se concentrant sur le football tout en inondant sa famille d’amour et d’attention. Bien que Brady ait déjà expliqué aux journalistes comment Bundchen est la principale raison de son succès.

“Ces deux dernières années, ça a été vraiment génial pour moi de passer l’intersaison avec eux et, vous savez, de vraiment remplir ce seau et de leur donner le temps, l’amour et le soutien dont ils ont besoin”, a déclaré Brady aux journalistes pendant le camp d’entraînement en 2019. “Vous savez, parce que quand je suis ici pour faire mon truc, ma femme doit tenir le fort, et elle a beaucoup mis de côté au fil des ans pour soutenir mes rêves.”