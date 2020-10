Les Buccaneers de Tampa Bay et les Bears de Chicago se sont affrontés jeudi soir, un match qui comportait une revanche entre les quarts Tom Brady et Nick Foles. Les deux hommes se sont déjà affrontés lors du Super Bowl LII lorsqu’ils ont joué pour les New England Patriots et les Philadelphia Eagles, respectivement. Foles a remporté le trophée Lombardi tandis que Brady a attiré l’attention pour ne pas avoir serré la main de son adversaire. Jeudi soir, Brady s’est à nouveau enfui du terrain après la défaite sans prendre part à la poignée de main habituelle.

Lorsque les fans de la NFL ont vu le camouflet perçu, ils ont réagi de plusieurs manières. Beaucoup ont appelé Brady pour “être impoli” tandis que d’autres ont ri de la situation dans son ensemble. Les utilisateurs de Twitter ont exprimé leur surprise sur le fait que Brady refuse toujours de se serrer la main et ont déclaré que c’était un mauvais regard pour le six fois champion du Super Bowl. Quelques personnes ont dit que Brady suivait les “directives COVID-19” mais beaucoup d’autres ont rejeté cette opinion en disant que le quart-arrière avait précédemment serré la main de la recrue des Los Angeles Chargers, Justin Herbert.

A-t-il oublié qu’il y avait une pandémie quand il a serré la main d’Herbert la semaine dernière après avoir gagné? Coulda saluait toujours Foles alors qu’il l’attendait. Voyons à quel point il pense à la distanciation sociale après avoir remporté son prochain match, car cela démystifiera à 100% ces tristes excuses covid. – Chaunice (@TeamNelle) 10 octobre 2020

Je suis sûr que c’était parce qu’il suivait les règles. Pas parce qu’il a perdu le sens des downs dans la dernière série, ce qui a potentiellement coûté à son équipe une opportunité de les mettre en position de botter le FG vainqueur. – Jorge Quiñones 🇵🇷 (@joquinones) 9 octobre 2020

Brady n’a-t-il pas encore serré la main de Foles? hahaha – Tim Werner (@ corkscrew24) 9 octobre 2020

Tom Brady quitter le terrain au lieu de serrer la main de Nick Foles est une sauce faible – Dane Miller (@ DaneMiller_SP12) 9 octobre 2020

Brady ne serrera pas la main de Foles après un match par respect. Il sait qu’il n’est pas au même niveau que Foles. – En 4 saisons, Wentz a remporté 0 en séries éliminatoires 48 victoires régulières (@TrillBroDude) 9 octobre 2020

Brady refuse de serrer la main de Nick Foles sans classe. 41-33 hantera à jamais cet homme @TomBrady – Chalie Rice (@ chalrice_72) 9 octobre 2020

