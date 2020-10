Un scénario important de la NFL au cours des dernières semaines a tourné autour du quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers Tom Brady et de son homologue des Chicago Bears, Nick Foles. Les deux hommes se sont affrontés au Super Bowl LII et à nouveau lors d’un match de 2020, mais Brady a quitté le terrain après les deux défaites sans serrer la main de Foles. Maintenant, il a donné sa raison.

“Je n’y ai même pas pensé”, a déclaré Brady à propos du snob de la poignée de main, selon le rapport Pewter. “Je pense que Nick Foles est un sacré joueur et un champion du Super Bowl et je ne sais pas pourquoi je ne ferais pas ça. Parfois, je suis sorti du terrain, parfois non. Parfois, si j’ai une relation personnelle comme celle que j’ai avec Drew [Brees] et Justin [Herbert] et Aaron [Rodgers] au fil des ans… je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de particulier mais j’ai une grande admiration pour Nick et je pense que c’est un sacré joueur. Ils ont pris un excellent départ. “

Nick Foles est maintenant 2-0 contre Tom Brady tom brady est maintenant 2 pour 2 en refusant de serrer la main de foles pic.twitter.com/sGX81MwT1P – Podcast Pick Six (@picksixpod) 9 octobre 2020

Le moment a fait la une des journaux dans la semaine 5 après une victoire de 20-19 Bears. Brady a lancé une passe incomplète et a ensuite exprimé sa confusion sur ce que c’était. Il pensait qu’il avait une autre opportunité, mais les arbitres ont dit que la passe venait au quatrième essai, ce qui a entraîné un roulement sur les essais. Le match a pris fin et Brady s’est enfui du terrain pendant que Foles se tenait au milieu du terrain en regardant autour de lui.

Brady qui n’a pas serré la main de Foles après les pertes est devenu un scénario de premier plan dans les jours qui ont suivi et a conduit à plusieurs théories. Certains fans ont déclaré que le QB des Bucs était un mauvais perdant et ne voulait montrer aucun respect à quelqu’un qui l’a vaincu au combat. D’autres, cependant, ont dit qu’il avait simplement oublié. Un troisième groupe a déclaré que Brady suivait les directives COVID-19 de la ligue – bien que d’autres utilisateurs de Twitter aient rejeté cette théorie en mentionnant d’autres poignées de main de la saison 2020.

La discussion de poignée de main est devenue un tel sujet de discussion que Kyle Brandt de Good Morning Football a brisé l’histoire de Brady. Il a montré plusieurs clips vidéo du QB étreignant ses collègues joueurs après des victoires et des défaites. Brandt a terminé avec la vidéo désormais tristement célèbre montrant Brady fuyant le terrain après avoir perdu à nouveau contre Foles.