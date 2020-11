Tom Brady est à mi-chemin de sa première saison avec les Buccaneers de Tampa Bay, et il a l’équipe sur la voie des éliminatoires. Cependant, il a récemment pris le temps de réfléchir à une défaite contre les Titans du Tennessee. Brady a même fait des blagues à ses frais tout en répondant à un ancien coéquipier.

L’interaction a eu lieu lorsque Bleacher Report a tweeté une citation de Logan Ryan, un demi défensif des Giants de New York. L’ancien membre des Patriots and Titans a parlé d’affronter Brady lors de la semaine 8 et a utilisé une analogie unique pour discuter du sextuple champion du Super Bowl. Il a dit que Brady était “comme le boss final de” Mario “.”

C’est Logan qui bat le boss Mario en janvier dernier … 😞 https://t.co/XyK7lOU44Q pic.twitter.com/x9vpdcNAnF – Tom Brady (@TomBrady) 30 octobre 2020

Brady a répondu à la comparaison en se moquant de lui-même. Il a posté une vidéo de Mario tournoyant tout en tenant la queue de Bowser. Il a ensuite déclaré que la vidéo était Logan battant le patron de Mario en janvier.

Ce commentaire faisait référence à un match éliminatoire entre les Titans du Tennessee et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Les Titans avaient un point d’avance à 15 secondes de la fin, mais Brady avait le ballon sur sa propre ligne d’un mètre. Tout ce qu’il avait à faire pour passer à la ronde de division était de mener rapidement son équipe sur le terrain et de mettre en place un field goal gagnant. Cependant, il a lancé une interception sur le premier jeu du lecteur, que Ryan a renvoyé pour un touché. Les Titans ont remporté 20-13.

Une fois sa saison terminée, Brady s’est préparé à quitter la Nouvelle-Angleterre pour la première fois de sa carrière. Il est devenu un joueur autonome puis a signé avec les Buccaneers de Tampa Bay. Le premier match de la saison ne s’est pas déroulé sans heurts étant donné que Brady a lancé deux interceptions en route vers une défaite, mais il est en feu depuis.

En sept matchs, Brady a montré le même niveau de force de bras qu’il avait plus tôt dans sa carrière tout en s’associant à ses nouveaux receveurs larges. Il a lancé 18 passes de touché et seulement quatre interceptions, dont quatre contre les Raiders de Las Vegas. Il cherchera maintenant à trouver un succès similaire lors d’un match contre les Giants de New York lundi soir.

Une fois qu’il affrontera Ryan et Big Blue, Brady se préparera pour une bataille de la semaine 9 avec les New Orleans Saints, ainsi que l’ajout d’un nouveau receveur large. Antonio Brown a signé un contrat d’un an avec les Buccaneers avant la semaine 7, mais a fini de purger une suspension de huit matchs. Une fois le jeu Buccaneers-Giants terminé, il deviendra éligible pour rejoindre l’équipe pour la première fois et augmenter la puissance de feu sur l’attaque.