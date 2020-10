Les Los Angeles Lakers ont battu le Miami Heat lors du sixième match de la finale de la NBA dimanche soir, remportant le 17e championnat de l’histoire de la franchise. Des millions de personnes ont félicité LeBron James et cie. sur l’exploit historique, mais le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers Tom Brady est allé plus loin. Il se moquait de lui en envoyant de l’amour à James.

Le six fois champion du Super Bowl a publié une photo sur Twitter lundi montrant la tête de James photographiée sur son corps. La personne a brandi quatre baguettes, que Brady utilisait pour représenter le nombre de championnats que James a remportés au cours de sa carrière – deux avec le Heat, un avec les Cavaliers et un avec les Lakers. Bien sûr, la photo originale provenait du football de jeudi soir lorsque Brady ne savait pas de quel duvet il s’agissait. Il a lancé une passe incomplète en retard lors d’une défaite contre les Bears de Chicago, pensant qu’il était troisième. Malheureusement pour Brady, il avait perdu le compte.

Félicitations à mon frère @KingJames pour avoir remporté son 4e championnat. Pas mal pour un vieil homme échoué! pic.twitter.com/mm0fylMbS7 – Tom Brady (@TomBrady) 12 octobre 2020

“Est-ce que le vieil homme échoué faisait référence à lui ou au gars qui a tweeté le commentaire? (Je plaisante, bien sûr – en tant que fan de longue date d’une équipe sans nom (et le pire propriétaire du sport), je tire pour vous et les Bucs!) Si heureux que les Lakers aient gagné la même année, nous avons tous perdu Kobe. 2 CHÈVRES! ” une personne a commenté sur Twitter. Plusieurs ont répondu au tweet de Brady et se sont moqués de la blague – bien qu’une personne ait déclaré que le QB des Buccaneers devait se rendre compte que les fans de sport de Boston n’aiment pas James.

Brady n’était pas la seule personnalité de haut niveau à célébrer la victoire au championnat des Lakers dimanche soir. Vanessa Bryant, la veuve de l’ancienne star de la NBA Kobe Bryant, a également réagi à la nouvelle avec un post émotionnel sur Instagram. Elle a publié une photo de son défunt mari et du directeur général des Lakers, Rob Pelinka, et a déclaré qu’elle souhaitait que son mari et leur fille, Gianna, soient tous les deux ici pour voir la victoire au championnat.

Bryant et Gianna ont été deux des neuf victimes d’un accident d’hélicoptère le 26 janvier en Californie. Le crash tragique a paralysé le monde et suscité des millions d’hommages. Les Lakers ont également décidé de remporter un championnat en l’honneur de Bryant et Gianna, que l’équipe a réalisé avec une victoire 4-2 en série contre le Heat.

Bryant a passé toute sa carrière de 20 ans avec les Lakers et a mené la franchise à cinq championnats. Il s’est fait un nom comme l’un des joueurs les plus populaires de la NBA et est devenu membre du Hall of Fame après sa mort. Après la victoire des Lakers lors du sixième match, les fans de Los Angeles se sont dirigés vers le Staples Center où Bryant a brillé et célébré en scandant “Ceux-ci pour Kobe”.