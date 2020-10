Tom Brady a trouvé une nouvelle maison à Tampa, en Floride. Selon TMZ, le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay s’approche d’un manoir de 7,5 millions de dollars dans la région. Brady est dans les dernières étapes de l’accord et devrait se conclure plus tard cette semaine. Le domaine au bord de l’eau est situé dans une communauté fermée à Clearwater, en Floride, et a été construit en 2015.

TMZ a également déclaré que la maison mesure 8548 pieds carrés avec cinq salles de bain complètes et trois demi-salles de bain. Il comprend également une salle de sport privée, une salle de théâtre, une salle de billard, un centre multimédia et un ascenseur. Lorsque Brady a déménagé pour la première fois à Tampa après avoir signé son contrat avec les Bucs, il a emménagé dans le manoir de Derek Jeter dans la région de Tampa. Brady a décidé d’acheter sa propre maison lorsque Jeter a décidé de vendre son manoir pour 29 millions de dollars.

Alors que Brady s’apprête à emménager dans sa nouvelle maison, il cherche à obtenir une autre victoire pour les Bucs. L’équipe affronte les Bears de Chicago jeudi soir et Brady cherche à s’appuyer sur une solide performance dimanche dernier contre les Chargers de Los Angeles, totalisant 369 verges et cinq touchés dans une victoire de 38-31. Après la défaite face aux New Orleans Saints en début de saison, il semble que Brady commence à se sentir à l’aise avec sa nouvelle équipe.

“Probablement la première fois, il n’aimait pas vraiment la lenteur avec laquelle nous étions dans la clique lors de la première mêlée”, a déclaré l’ailier serré de Bucs Cameron Brate à ESPN en se rappelant la première fois que Brady avait crié à l’offensive. “C’était quelque chose de nouveau pour nous. C’est quelque chose qui, au fil des ans, est probablement une mauvaise habitude que nous avons développé assez lentement sur et en dehors du terrain, donc il nous a plutôt bien compris.”

Au cours des quatre premiers matchs, Brady a totalisé 1122 verges, 11 touchés et quatre interceptions avec une cote de passeur de 99,4. Cependant, la statistique la plus importante est 3-1, qui est le record de Bucs après quatre matchs et assez bon pour la première place dans le NFC Sud. Si Brady continue de s’améliorer, il est très possible qu’il mène les Bucs au Super Bowl, qui se déroule à Tampa. Brady a déjà accompli plus que n’importe quel joueur de l’histoire de la NFL, mais aimerait bien obtenir un septième anneau du Super Bowl.