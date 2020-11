“

Le soleil a fait la une qui m’a fait rire », sourit Tom Byrne. «C’était ‘La pire partie à la télé?’ Bonne nouvelle, vous êtes dans The Crown; mauvaise nouvelle, vous jouez au prince Andrew.

Eh bien, tout à fait. Décrocher un rôle dans la somptueuse saga royale de Netflix, maintenant dans sa quatrième série, est sûrement un concert de rêve pour tout jeune acteur – la série, après tout, est devenue une école de finition pour les talents de l’écran britannique, aidant à lancer des anciens comme Claire Foy et Vanessa. Kirby à Hollywood. Mais lorsque ce rôle joue l’incarnation dans la vingtaine du deuxième fils de la reine, maintenant connu pour son amitié avec le pédophile Jeffrey Epstein et cette interview de Newsnight sur un accident de voiture, cela enlève-t-il un peu de brillance?

Byrne, un nouveau venu de 26 ans, diplômé de la Bristol Old Vic Theatre School dont les rôles précédents à l’écran ont été de brefs virages dans A Discovery of Witches de Sky et Black Mirror de Netflix, auditionné à l’origine pour jouer le prince Charles, rôle finalement pris par Josh O ‘ Connor pour les séries trois et quatre. L’équipe de l’émission a ensuite repris contact lorsqu’il s’agissait de choisir le jeune duc d’York, et la réputation de The Crown en tant que définitivement gros problème était importante. “J’avais passé environ six mois sans grand-chose – ça avait été une période assez calme pour moi, et j’avais construit ce truc massivement dans ma tête”, explique-t-il, en parlant de Zoom depuis l’île de Lewis en Ecosse, où il tourne actuellement. «Et puis je suis entré et je l’ai complètement gâché, vraiment f ** ked.

Il avait déjà «marqué [the audition] comme le grand échec professionnel de [his] life »quand la bonne nouvelle est finalement arrivée quelques mois plus tard – lui laissant quelques semaines à peine pour clouer le timbre spécifique de RP du jeune prince. «William, qui est notre entraîneur de dialectes, a dit:« Vous parlez dans une boîte aux lettres et vous avez des dents énormes »», rit Byrne. “C’était donc mon mantra pour y entrer.”

(

Byrne joue le prince dans la vingtaine

/ Netflix)

Alors que le tournage a commencé l’automne dernier sur la quatrième série, qui voit le scénariste Peter Morgan explorer les fondements fragiles du mariage de Charles avec une jeune princesse Diana, douloureusement naïve, le drame royal réel a menacé d’éclipser son imitation à l’écran: la désormais infâme d’Emily Maitlis l’interrogatoire du prince Andrew a été diffusé sur BBC One, quelques heures à peine avant la troisième saison de The Crown sur Netflix. «C’était un moment étrange», admet Byrne, ajoutant qu’il a fait «un effort concerté pour éviter» les gros titres, les clips vidéo et, vraisemblablement, la rafale de faux commentaires sur Woking Pizza Express Trip Advisor qui ont suivi la diffusion. «Les gens vont montrer leurs perceptions du prince Andrew [him in] De toute façon, la Couronne, je n’avais pas besoin d’apporter mon propre jugement », dit-il. «Je pensais que la meilleure chose que je puisse faire était d’éteindre cette partie de mon cerveau. Ce n’était tout simplement pas utile pour moi de m’engager dans ce genre de choses – d’autant plus que je ne faisais que jouer [him as] un jeune de 20 ans.

Nouvelle série de The Crown à paraître le 15 novembre

La nouvelle série inclut cependant un clin d’œil indéniable au scandale actuel. Discutant de sa relation avec une jeune actrice américaine avec sa mère, un épisode voit le jeune Andrew raconter joyeusement comment sa nouvelle petite amie a récemment joué le rôle d’un jeune de 17 ans ciblé par des «prédateurs plus âgés et tordus» dans un film controversé. C’est aussi proche que le scénariste Peter Morgan arrive à briser le quatrième mur, un coup de coude sinistre au spectateur. Cela vous a-t-il semblé étrange de jouer une scène si consciemment dégoulinante d’ironie dramatique? «De toute évidence, une sorte de pâleur y est attachée», dit Byrne. «J’étais vraiment conscient de ce que faisait Peter [in that scene] – mais je peux aussi imaginer un jeune homme de 22 ans faisant ça pour remonter sa maman, [when] il n’y avait rien de tout cela qui l’entourait.

Le scénario de Morgan, ajoute-t-il, dépeint le jeune prince comme «quelqu’un qui croit que son potentiel est illimité. C’est le fils préféré de la reine, dans la famille la plus puissante et la plus maniée de la planète, alors vous pouvez imaginer comment cette confiance inattaquable pourrait se manifester. Il est, nous sommes amenés à imaginer, quelqu’un qui n’a pas l’habitude d’entendre “ non ” pour une réponse – le genre de type qui coopterait un hélicoptère militaire pour venir discuter avec Sa Majesté (Morgan a dit Byrne pour regarder Top Gun et, hilarante, Buzz Lightyear pour l’inspiration).

(

Le prince Andrew a été pilote d’hélicoptère naval dans les années 80

/ PA)

Cette scène avec l’hélicoptère, et tout son «sturm und drang», dit Byrne, était géniale pour le faire entrer dans cet état d’esprit princier, mais moins pour adoucir son introduction à la maman à l’écran Olivia Colman. «Je sortais de l’hélicoptère et je portais mon casque», explique-t-il. «Elle est venue et m’a serré dans ses bras, mais juste au moment où elle entrait, j’ai mal évalué la distance et je l’ai juste en quelque sorte … écrasée sur le dessus de sa tête. Je me disais: «Je viens de frapper la tête d’Olivia Colman…» »Heureusement, le gagnant d’un Oscar a coupé le trésor national« a roulé comme un champion. C’était comme si cela ne s’était pas produit. Elle est très accueillante et chaleureuse et cela m’a vraiment calmé – il n’y a pas de théâtre autour d’elle.

Tant de co-stars de Byrne ont déclaré à quel point leur passage à The Crown leur a donné une nouvelle appréciation pour l’entreprise et pour les vrais membres de la famille royale qu’ils ont joués. Cette dernière partie sonnera probablement moins vraie pour Byrne (sûrement le risque professionnel d’incarner quelqu’un pour qui le mot «royal» est maintenant préfixé par «disgracié») – mais bien que l’idée de monarchie lui paraissait «comme un anathème», il éprouve maintenant «beaucoup plus d’empathie pour l’institution de la famille royale qu’auparavant. C’est ce que la série a fait – elle a pris ce genre d’extraterrestres, avec qui il est impossible de sympathiser, et les a humanisées.

La quatrième série de The Crown arrive sur Netflix le 15 novembre.