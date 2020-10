je

Il est difficile de savoir si la désinformation a affecté l’élection, mais si oui ou non, elle est devenue moche. Le candidat a fait l’objet d’une campagne calomnieuse – des auteurs anonymes l’ont accusé d’avoir engendré un enfant illégitime; de payer les femmes pour le sexe; d’être contrôlé par une puissance étrangère hostile. L’équipe de son rival a nié toute implication, mais ils savaient certainement que cela se produisait et ont fait peu ou rien pour l’arrêter.

Nous nous inquiétons énormément de la désinformation à l’ère des médias sociaux; la propagation de mensonges à travers une combinaison de marionnettistes ténébreux dans des pièces enfumées et de baby-boomers ignorants sur Facebook.

Alors que les élections américaines se profilent, les entreprises technologiques ont commencé à en prendre note: réprimer les théories du complot de QAnon sur les réseaux de pédophiles; inciter les utilisateurs à lire des histoires avant de les partager; signalant des documents douteux et des sources partisanes.

Mercredi, les dirigeants de Twitter, Facebook et Google ont tous comparu devant le Sénat américain pour répondre à des questions sur le rôle de leurs entreprises dans la diffusion de fausses informations et sur leur responsabilité de les supprimer. Un facteur de complication a été que l’une des plus grandes sources de désinformation est le propre compte Twitter du président américain.

Mais il convient de rappeler que la désinformation n’est pas nouvelle. L’histoire que j’ai racontée dans le premier paragraphe n’est pas une histoire de l’ère des médias sociaux – en fait, elle est antérieure au boom des dotcom. Le candidat calomnié était le sénateur John McCain, candidat à l’investiture républicaine pour l’élection présidentielle de 2000. Des tracts anonymes soutenant son adversaire, George W. Bush, ont accusé McCain d’avoir engendré un enfant amoureux pendant son séjour dans un camp de prisonniers de guerre vietnamien et d’avoir subi un lavage de cerveau alors qu’il était un candidat mandchou. McCain a perdu; Bush est devenu président.

Depuis qu’il y a eu des élections, il y a eu des tentatives pour les subvertir par des mensonges malveillants. Hunter S Thompson a raconté une histoire (peut-être apocryphe) sur Lyndon B Johnson, lors d’une course au Sénat au Texas, disant à son directeur de campagne de répandre une rumeur selon laquelle son adversaire avait eu des relations sexuelles avec un cochon. Personne ne va croire cela, a répondu le directeur. «Je sais», a déclaré Johnson, selon Thompson. «Mais faisons en sorte que le fils de pute le nie.

La principale différence à l’ère des médias sociaux, dit Rob Ford, professeur de sciences politiques à l’Université de Manchester, est que nous pouvons le voir se produire. Le fait que ce ne soit pas nouveau ne signifie pas que ce n’est pas important, bien sûr. Mais il y a des limites à ce que cela peut affecter, du moins dans cette élection. C’est parce que presque tout le monde a déjà décidé comment il votera.

Aux États-Unis, il n’y a tout simplement pas beaucoup d’électeurs swing. Le site d’analyse politique FiveThirtyEight estime que seulement 7% des électeurs ont changé pour qui ils ont voté entre les élections de 2012 et 2016; un pourcentage plus élevé est théoriquement convaincant, mais Ford pense que ce n’est pas plus de 20 pour cent environ. Les autres, dans l’ensemble, ignoreront les nouvelles négatives concernant leur candidat préféré.

Il n’y a tout simplement pas beaucoup de place pour que la désinformation affecte le résultat. Oui, si les marges sont serrées, cela pourrait théoriquement faire une différence, mais cette année, cela semble moins probable. Les gens qui partagent les mèmes de Hunter Biden vont presque tous voter pour Trump de toute façon.

Ces craintes de désinformation sont cependant omniprésentes.

Les histoires de Cambridge Analytica sur les élections de 2016 et le vote sur le Brexit en sont un bon exemple – la société semble avoir été un peu sale, mais elle ne semble pas avoir fait grand-chose que, disons, la campagne d’Obama de 2012 n’a pas fait, en termes de collecte et d’analyse des données. Mais pour les perdants, cela donne une excuse: il est plus facile de croire que nous avons perdu parce que l’élection a été truquée que parce que beaucoup de gens ont voté pour quelque chose que vous n’aimez pas. Dans le cas de plus en plus probable d’une défaite de Trump la semaine prochaine, ses partisans utiliseront probablement les théories du complot du vote par correspondance comme une béquille similaire.

Plus important encore, alors que nous nous inquiétons de la désinformation sur les médias sociaux, les médias traditionnels sont encore tout à fait capables de désinformer les gens à eux seuls.

En 2016, l’information qui a eu le plus grand impact sur le résultat n’était pas une publication Facebook ciblée douteuse, mais un article en première page du New York Times exagérant l’importance d’Hillary Clinton en utilisant un compte de messagerie non gouvernemental.

Cela aurait pu changer tout le résultat. La désinformation sur les réseaux sociaux peut être brillante et nouvelle, mais l’ancienne fonctionne tout aussi bien.

