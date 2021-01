Les Hornets ont terminé leur séjour de cinq ans dans l’élite le dernier jour de la saison 2019/20 après avoir perdu contre Arsenal.

Ils occupent désormais la sixième place du championnat, mais ils auront à nouveau un avant-goût de la Premier League samedi lorsqu’ils se rendront à Manchester United au troisième tour de la FA Cup.

Cleverley aurait pu jouer à des jeux comme celui-là chaque semaine s’il avait fait pression pour un déménagement cet été, mais le joueur de 31 ans n’a jamais envisagé de quitter Vicarage Road.

«Tout d’abord, vous voulez redresser les torts qui se sont produits l’année dernière», a-t-il déclaré.

«Je suis extrêmement motivé pour le faire. C’est fondamentalement le tout et la fin. Je n’ai jamais pensé à quitter le club.

«Je veux juste les récupérer et rendre tout le monde fier cette année.»

Cleverley a montré son engagement envers Watford en signant un nouvel accord de trois ans avec le club plus tôt cette saison.

Le milieu de terrain apprécie le voyage de demain à Manchester United, d’autant plus qu’il connaît le manager Ole Gunnar Solskjaer, et ses entraîneurs Darren Fletcher et Michael Carrick, de son temps à Old Trafford.

(

Cleverley a gravi les échelons des jeunes à Old Trafford

)

Cleverley a été impressionné par leur travail et a révélé qu’il aimerait suivre leurs traces et continuer à travailler dans le football à sa retraite.

«À l’avenir, je veux devenir entraîneur», a-t-il déclaré.

«Je ne sais pas par où je commencerai ni où je finirai, mais c’est l’un de mes objectifs au cours des deux prochaines années de faire mes badges.

«Je suis sûr que les gens qui me connaissent savent que je regarde toujours le football, quel que soit son niveau. Je suis un peu un geek du football. “