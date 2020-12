Tom Cruise est actuellement sur le tournage de Mission Impossible 7, entrant à nouveau dans la peau de l’agent Ethan Hunt. Le film reste en production malgré des problèmes avec la réglementation COVID-19, tandis que Cruise attire l’attention sur les rumeurs de rencontres. Il est lié à la co-star Hayley Atwell.

Selon une source sur le plateau de production, Cruise, 58 ans, et Atwell, 38 ans, ont commencé à se fréquenter après leur rencontre avant le tournage. La source a déclaré au Sun que les deux acteurs “se sont entendus dès le premier jour”. Hunt et Peggy Carter se seraient alors rapprochés en raison du coronavirus. “Le verrouillage, et toutes les difficultés qui l’accompagnaient, les ont encore rapprochés et ils sont devenus assez inséparables”, a également déclaré la source. “Ils se sont rencontrés après des heures, et elle est allée dans son quartier londonien. Ils s’entendent à merveille et tous deux semblent très heureux.”

Les rumeurs ont continué après une récente projection à Londres. Des témoins ont repéré les deux se tenant la main, alimentant les spéculations selon lesquelles ils pourraient «rendre public» leur relation sous peu. Les photographes ont également montré les deux acteurs habillés à neuf et se tenant la main. Cependant, ces images semblaient provenir d’une scène de Mission Impossible 7.

Cruise a trois enfants issus de relations précédentes. Isabella, 27 ans, et Connor, 25 ans, sont issus de son mariage avec Nicole Kidman. Suri, 14 ans, est issu de sa relation avec Katie Holmes. Cruise n’a pas eu de partenaire de longue date depuis son mariage avec Holmes. Il était auparavant lié à Laura Prepon et Elizabeth Moss.

Mission Impossible 7 est le troisième film de la série réalisée par Christopher McQuarrie, qui a également servi d’écrivain. Il a précédemment réalisé Mission Impossible: Rogue Nation et Mission Impossible: Fallout. Il n’y a pas beaucoup de détails sur l’intrigue, mais plusieurs acteurs de premier plan reviennent pour le prochain film. Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby et Angela Bassett reprendront tous leurs rôles. Les nouveaux arrivants incluent Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham et Esai Morales.

Mission Impossible 7 a une date de sortie actuelle du 19 novembre 2021. Le huitième film de la franchise, également réalisé par McQuarrie, est fixé pour le 4 novembre 2022. Cependant, la date de Mission Impossible 7 pourrait changer.

Cruise a récemment suscité des commentaires avec une diatribe sur le plateau envers les membres de l’équipe de production. Les gens ne suivaient pas les directives sur les coronavirus et il a répondu en disant qu’il était au-delà des excuses. Quiconque ne suivrait pas les procédures perdrait son emploi.

«Ils sont de retour à Hollywood en train de faire des films à cause de nous. … Je suis au téléphone avec tous les f-ing studio la nuit, les compagnies d’assurance, les producteurs. Ils nous regardent et nous utilisent pour faire leur films », a crié Cruise dans la fuite audio. “Nous créons des milliers d’emplois, vous les mères.”

«Si je te vois le refaire, tu es parti. Et si quelqu’un dans cette équipe le fait, c’est tout – et toi aussi et toi aussi. ,” il a continué. “C’est tout. Pas d’excuses. Vous pouvez le dire aux gens qui perdent leur f-ing maison parce que notre industrie est fermée.”

“Alors je suis désolé d’avoir dépassé vos excuses. Je vous l’ai dit et maintenant je le veux et si vous le faites, vous êtes absent! Nous ne fermons pas ce putain de film. Est-il compris? Si je le vois encore une fois, tu es parti. “