Tom Cruise est capturé dans une scène dangereuse pour Mission Impossible 7 | .

L’acteur Tom Cruise est connu pour être un casse-cou dans le films d’action notamment dans la saga de Mission impossible, récemment, il a été vu dans une scène dangereuse pour la septième tranche du film.

Vous saviez sûrement déjà que l’acteur se caractérise par le fait qu’il joue dans ses propres scènes d’action, de sorte que Tom Cruise n’a généralement pas recours aux doubles, surtout lorsqu’il joue le protagoniste de Mission Impossible Chasse aux Ethan.

L’une des scènes dans lesquelles il a été vu filmer était en Norvège alors qu’il était au sommet d’un train en mouvement avec son équipe d’enregistrement, l’ex-mari de Nicole Kidman C’est quelqu’un d’extrêmement imprudent, il semble qu’il n’a peur de rien.

C’était à travers une vidéo divulguée sur Twitter où peut-être certains touristes la prennent, excités de voir autant de gens travailler dans cette scène.

C’est Tom Cruise lui-même qui a remarqué que les jeunes les enregistraient excités, dans la vidéo les cris d’excitation se font entendre, l’acteur les écoutant et se rendant compte qu’ils le regardaient esquissa un sourire et les salua.

Ce n’était pas la seule image partagée sur Internet puisque le réalisateur Christopher McQuarrie lui-même partageait à son tour son compte Instagram officiel, une image où l’acteur est directement en action, malgré le fait qu’il ne s’agisse pas complètement d’une scène Le film (déjà prêt) est extrêmement excitant, car il y a aussi deux personnes qui enregistrent cette scène et en arrière-plan, vous pouvez voir ce qui semble être une sorte d’hélicoptère.

Ce n’est pas la première fois que l’acteur américain de 58 ans est capturé sur les plateaux d’enregistrement, il a également été vu dans la ville de Rome, en Italie, vêtu d’un costume complètement gris avec un gilet gris et une cravate, entouré de ses équipements de production et aussi des voitures de luxe.

Chaque fois qu’une personne rencontre l’acteur, il a tendance à dire bonjour tout de suite mais surtout amical et toujours très souriant, cela rend l’ex-mari de Katie Holmes encore plus populaire et surtout ses films, sûrement ses admirateurs attendent avec Vous attendez avec impatience chacun des films auxquels il participe, toujours lorsqu’un nouvel opus est annoncé non seulement de Mission Impossible.

Il y a peut-être quelques mois, c’est que les enregistrements de Mission Impossible Seven ont été arrêtés, en raison de la pandémie causée par le coronavirus, mais le conseil municipal de Rome a annoncé que les caméras rouleraient à nouveau tant que les mesures de sécurité seraient prises avant. la pandémie.

Les sept producteurs de la mission impossible auraient dépensé environ 35 millions d’euros en Italie, dont 18 millions d’euros resteront à Rome.

Cette série de films est basée précisément sur une série télévisée qui porte le même nom, tout au long des sept épisodes, elle a joué l’agent de jeu Tom Cruise Ethan Hunt, qui est un peuple de la force fictive des missions impossibles du premier film qui a été lancé en 1996.

Tom Cruise est considéré comme l’un des acteurs les plus aimés, les plus réussis et les plus représentatifs des États-Unis.Il a participé tout au long de sa carrière à d’innombrables films, mais la saga Mission Impossible a été la plus caractéristique, en plus d’être un acteur, il est aussi producteur de cinéma.

Tout au long de sa carrière, il a participé à environ 42 films dont la saga Mission Impossible, tout cela depuis 1981 a également remporté trois Golden Globes et deux Razzie Awards.

