Tom Cruise était furieux lors du tournage de Mission: Impossible 7 quand il a vu que deux membres de l’équipage ne respectaient pas la distance de sécurité en examinant les images devant l’ordinateur.

«Si je les vois refaire, ils sont foutus et virés», crie l’acteur au reste de l’équipe dans un audio publié mercredi par le journal The Sun qui s’est rapidement répandu parmi la presse spécialisée à Hollywood.

Selon cette publication, Cruise était contrarié de voir que certains travailleurs se détendaient avant les mesures imposées pour continuer le tournage – paralysé en mars – et sa colère a explosé lorsqu’il a observé que deux personnes étaient distantes de moins d’un mètre.

«Je ne veux plus jamais le revoir. Jamais! »Crie Cruise dans le studio, situé à Londres.

«Je l’ai dit et maintenant je le veux, et s’ils ne le font pas, ils sont sortis. Nous ne fermons pas ce fichu film! Se comprend? Si je le revois, ils sont foutus et virés », assure-t-il.

Au cours de la dispute, Cruise pointe du doigt certains membres de la distribution et affirme que son attitude «va leur coûter leur travail».

Suis-je clair? Comprends-tu ce que je veux? Comprennent-ils la responsabilité qu’ils ont? -complet -C’est tout. Voilà. J’espère que vous le ferez. “

Le journal Deadline a expliqué que Cruise, en plus d’être le protagoniste, travaille en tant que producteur sur le tournage du film et a été responsable de la conception des protocoles de sécurité pour re-tourner après la pause qu’il a vécue tout au long du printemps et qui a contraint la première à être reportée.

Source: Cependant