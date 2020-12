Une source proche de la production a déclaré au journal: “Il a été épuisant de continuer la production pendant si longtemps, et cela ne devient pas plus facile: Noël ne peut pas venir assez tôt.

Cinq personnes du personnel de Mission Impossible 7 ont démissionné de la production. (Gennaro Leonardi / Pacific Press / Shutterstock / Gennaro Leonardi / Pacific Press / Shutterstock)

«Tom a décidé qu’il était prêt pour une pause; Il terminera le tournage vendredi et s’envolera pour Miami pour le week-end dans son jet privé pour passer Noël avec son fils. C’est la fin d’une année vraiment difficile, et un peu de temps mort semble être une bonne idée pour tout le monde, car les tensions montent depuis un certain temps, a déclaré la source au Sun.

Les choses sont très tendues sur le tournage de Mission Impossible 7 depuis le début de la semaine, lorsque The Sun a divulgué l’audio où Tom Cruise pouvait être entendu gronder son équipe de travail, car ils n’avaient pas respecté les mesures sanitaires pour Covid-19.

Un jour plus tard, Tom retourna à ses anciennes habitudes et réprimanda à nouveau son personnel. «La première réprimande a été importante, mais les choses ne se sont pas calmées depuis. La tension monte depuis des mois et c’est la goutte qui a brisé le dos du chameau.