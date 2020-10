Tom Ellis revendique, à partir de la 6e saison de la série Netflix | INSTAGRAM

On sait bien que, Tom Ellis, qui joue le plus aimé que redouté “Lucifer», N’est pas une célébrité qui échappe aux problèmes de la société dans laquelle il vit.

L’acteur talentueux et réputé de 41 ans a des convictions et à chaque occasion qu’il en a, il les démontre pour ses plus de huit millions d’adeptes dans le réseaux sociaux.

Il s’avère que, lundi dernier, il a à nouveau profité de la forte diffusion dont il dispose, ainsi que de la grande portée qu’il peut gérer auprès du grand public, pour exprimer une revendication forte depuis le tournage de la sixième saison de la série à succès. Netflix: «Lucifer».

Cela pourrait aussi vous intéresser: les premières images de Lucifer Tom Ellis revient aux enregistrements!

Sous la déclaration suivante, il a exprimé ses sentiments: “Et comme beaucoup de gens aiment me rappeler que je ne suis qu’un acteur … Pourquoi le président qui est en charge de tout ne prend-il pas les mêmes, sinon plus, les mêmes précautions?” , a fermé son message, qui est allé directement au président des États-Unis, qui, la semaine dernière a été infecté par le dangereux et célèbre virus qui a isolé la plupart d’entre nous à l’intérieur de nos maisons, et après avoir passé le week-end à un hôpital, il est retourné à la Maison Blanche et a montré sans aucun regret, comment il a brusquement retiré son masque.

Fait, qui a rendu Ellis furieux et a décidé de publier tout ce qu’il avait à dire concernant l’action du président de son pays: “C’est ce que nous devons porter à Lucifer pour retourner au travail le plus en sécurité possible pendant cette Donc vraie pandémie … et on fait le test tous les jours … et il faut maintenir une distance sociale “, a publié le Gallois à côté de son image recouverte d’un grand masque et portant son masque respectif.

De même, on sait bien qu’Ellis exprime généralement ses idéaux sur les réseaux sociaux et ce n’est pas la première fois qu’il critique le patron du pays, rappelons-nous une fois en 2019, qu’on lui a demandé (Lucifer lui-même) à quoi ressemblerait l’enfer, à quoi l’acteur a immédiatement répondu que “cela ouvrirait la porte de la Maison Blanche en ce moment”.

Le Gallois a montré sa colère car, dans le tournage de la série “Lucifer”, toutes les mesures préventives sont strictement suivies face à la contingence sanitaire mondiale, depuis son retour sur le plateau, fin septembre, après avoir été mis en pause grâce à la même cause.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

De son côté, Joe Henderson, qui est le co-showrunner, a confirmé hier après-midi, que le tournage de la cinquième saison pourrait déjà être terminé et qu’ils ont déjà commencé le tournage de la sixième, et ce qui semble être la dernière partie. Histoire.

Il faut noter que “Lucifer” était l’une des nombreuses séries qui a été touchée par l’éventualité, elle a donc paralysé la production de sa nouvelle saison en mars, le blocage généré obligé à arrêter le tournage sur le plateau, afin d’éviter tout risque de contagion.

Cependant, l’équipe et le casting ont pris en compte les protocoles de sécurité et de prévention nécessaires, ils sont donc revenus pour reprendre le travail d’enregistrement dans le but d’amener le nouvel opus sur les écrans des fans de Lucifer.

La cinquième saison de Lucifer, a atteint les fans de la série avec le combat entre les frères jumeaux Lucifer Morningstar et Michael, maintenant avec Lucifer en enfer et Michael sur terre, une dure bataille s’est déchaînée.

Et maintenant avec la nouvelle que c’est déjà au début du tournage, les fans sont anxieux, car tout semble indiquer que ce sera la dernière partie de l’histoire.