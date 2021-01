Selon les producteurs, l’émission spéciale «mettra en valeur la résilience, l’héroïsme et l’engagement unifié du peuple américain à se rassembler en tant que nation pour guérir et reconstruire».

Timberlake a déclaré que lui et le chanteur-compositeur-interprète Clemons interpréteraient leur nouvelle chanson Better Days.

“Cette chanson était notre façon de faire le peu que nous pouvions pour encourager tout le monde à garder espoir”, a déclaré le chanteur de Cry Me a River.

Lovato a déclaré à son Instagram après avoir été «laissée sans voix» lorsqu’on lui a demandé de jouer.

Clemons s’est également rendu sur Instagram pour partager sa joie d’être invité à jouer. «Dire que c’est un rêve devenu réalité, serait un euphémisme!» il a dit.

L’émission spéciale sera diffusée en direct sur les chaînes de télévision américaines ABC, CBS, CNN, NBC et MSNBC. Il sera également diffusé en direct sur YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, Amazon Prime Video, Microsoft Bing, NewsNOW, DirectTV et U-verse.

Le thème de l’inauguration de M. Biden est «America United», qui, selon le comité présidentiel inaugural, «reflète le début d’un nouveau voyage national qui restaure l’âme de l’Amérique, rapproche le pays et crée un chemin vers un avenir meilleur».

M. Biden a demandé à ses partisans de dire à la maison et de regarder de loin.

Joe Biden (photographié avec sa femme Jill) se retire de la course à l’investiture présidentielle démocrate de 1988 en 1987

Joe Biden s’exprime devant le panel de la Chambre des représentants sur l’incendie d’un drapeau en 1989

Bill Cinton photographié avec Joe Biden en 1997

Le président américain George W.Bush photographié avec Joe Biden et des membres du Sénat et de la direction de la politique étrangère de la Chambre en 2001

Joe Biden visite la Grande Muraille de Chine en 2001

Joe Bioden au village frontalier de Panmunjom, Corée du Sud en 2001

Joe Biden rencontre un étudiant afghan au lycée Ariana lors de sa visite à Kaboul, Afghanistan en 2002

Joe Biden se tient aux côtés d’Hillary Clinton lors du discours annuel sur l’état de l’Union du président américain George W. Bush lors d’une session conjointe du Congrès en 2007

Joe Biden, l’ancien président Jimmy Carter et Jill Biden regardent les débats de la deuxième journée de la Convention nationale démocrate (DNC) en 2008

Malia Obama, Sasha Obama, Michelle Obama, épouse du candidat démocrate à la présidence américaine, le sénateur Barack Obama (D-IL), Jill Biden, candidat démocrate à la vice-présidence américaine, Joe Biden (D-DE) et sa fille Ashley regardent en tant que candidat démocrate à la présidence américaine Le sénateur Barack Obama (D-IL) prend la parole lors de la quatrième journée de la Convention nationale démocrate (DNC) en 2008

Le président américain Barack Obama et le vice-président Joe Biden partagent un rire alors que l’équipe nationale masculine senior des États-Unis et le Brésil jouent lors d’un match de basket-ball pré-olympique au Verizon Center, Washington, DC en 2012

Eva Longoria accueille le vice-président américain Joe Biden lors de l’inauguration de Latino 20 13

L’actrice Amy Poehler et le vice-président Joe Biden lors d’une interview avec l’hôte Seth Meyers EN 2014

Le prince Harry et le vice-président des États-Unis d’Amérique Joe Biden watch USA Vs Danemark dans le match de rugby en fauteuil roulant aux Jeux Invictus d’Orlando 2016

Le vice-président des États-Unis, Joe Biden, s’exprime sur scène lors de la 88e cérémonie des Oscars en 2016

Le président américain Barack Obama décerne au vice-président Joe Biden la Médaille présidentielle de la liberté lors d’un hommage à Biden à la Maison Blanche à Washington en 2017

La présidente du conseil d’administration de Save the Children, la Dre Jill Biden, la bénéficiaire de Save the Children Anna Marie, l’ancien vice-président Joe Biden, et l’actrice et administratrice de Save the Children Jennifer Garner assistent au 5e gala annuel d’illumination de Save the Children à l’American Museum of Natural History en 2017

L’ancien vice-président américain Joe Biden essuie une larme en rendant hommage lors du service commémoratif à l’église baptiste North Phoenix pour le sénateur américain John McCain en 2018

Joe Biden prend la parole lors du coup d’envoi de la campagne présidentielle en 2019

Joe Biden arrive à Philadephia pour le coup d’envoi de la campagne présidentielle en 2019

Joe Biden avec Jill Biden lors d’un événement de la campagne présidentielle en 2019

Joe Biden avec Lady Gaga en 2020

Joe Biden avec Bernie Sanders en 2020

Le président américain Donald Trump s’exprime lors du premier débat présidentiel contre l’ancien vice-président et candidat démocrate à la présidence Joe Biden au campus d’éducation à la santé de l’Université Case Western Reserve en 2020

Kamala Harris avec Joe Biden en 2020

Le président élu Joe Biden reçoit sa première dose de vaccin contre le coronavirus de l’infirmière partitionneuse Tabe Mase à l’hôpital Christiana en 2020

Conformément aux restrictions de taille de foule pour ralentir la propagation du virus, les activités traditionnelles comme le défilé et les bals inauguraux seront virtuelles.

L’événement a été désigné comme un «événement spécial de sécurité nationale», qui ouvre la voie à la communication, au financement et à la préparation entre plusieurs agences à Washington, comme la police du Capitole, le Pentagone, la sécurité intérieure et la police du district.

M. Biden lui-même n’a pas exprimé de préoccupation pour sa propre sécurité lors de l’inauguration.

«Je n’ai pas peur de prêter serment à l’extérieur», a-t-il déclaré aux journalistes lundi. «Il est d’une importance cruciale que l’on s’attache sérieusement à retenir les personnes qui se sont livrées à la sédition et à la menace de leur vie, à la dégradation des biens publics, à de graves dommages – qu’elles soient tenues pour responsables.»

Les responsables de l’application de la loi n’entrent jamais trop dans les détails sur la sécurité, de sorte que les attaquants potentiels ne sont pas avertis, mais l’agent spécial des services secrets américains, Michael Plati, a déclaré avoir pris en compte le siège.

«C’est un rappel poignant de ce qui peut arriver», a-t-il déclaré.

Reportage supplémentaire de l’Associated Press.