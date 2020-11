Que savez-vous de l’agent 007? Son nom est sûrement Bond, James Bond. Qu’il vit habituellement à Londres, bien qu’il soit un agent secret actif au niveau international, et qu’il a été donné vie par des acteurs aussi célèbres, entre autres, Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan ou Daniel Craig plus récemment.

Mais qui sera le remplaçant de Craig après «No Time To Die», le film 007 qui a reporté sa première à avril 2021 en raison de la crise des coronavirus? Il y a plusieurs noms qui sonnent entre les rumeurs, comme Robert Pattinson, Tom Hiddlenston, Henry Cavill ou Tom Holland.

Mais il y en a un autre, Tom Hardy, qui semble le favori pour jouer le super agent selon les dernières informations. Certains l’appellent également “l’actuel Marlon Brando” et il a été un “sujet tendance” sur Twitter.

Edward Thomas Hardy est né à Hammersmith, Londres (Angleterre), le 15 septembre 1977. Il est le fils de la peintre Anne (Barret) Hardy, d’origine irlandaise, et du comédien et scénariste Edward «Chips» Hardy.

Enfant, il a grandi à East Sheen, à Londres, et a étudié à la Tower House School, à la Reed’s School et au Duff Miller Sixth Form College, avant de commencer sa formation d’acteur à la Richmond Drama School et au Drama Centre de Londres.

Dans sa jeunesse, tout en essayant de faire ses premiers pas dans le monde du théâtre et de trouver son chemin, Hardy a eu des problèmes d’alcool et de drogue, en particulier avec le crack, pour lesquels il a dû passer par une cure de désintoxication.

Dans une interview accordée au Daily Mirror et au Prince’s Trust, il a déclaré: “Je ne voulais pas que quiconque sache que j’étais hors de contrôle, mais je ne pouvais pas le cacher”, ajoutant: “J’ai eu la chance de ne pas contracter le VIH.”

Malgré ces bosses, il réalisait son rêve. En particulier, en 2001, il fait ses débuts dans la mini-série “Band of Brothers” et plus tard dans le film “Black Hawk Down”. Un an plus tard, il est apparu sur “Star Trek: Nemesis.”

En 2003, Hardy a été nominé pour le prix du meilleur nouveau venu au London Evening Standard Theatre pour ses rôles dans “In Arabia We’d All Be Kings” et “Blood”. De plus, il a participé à plusieurs films, tels que “The Reckoning” ou “Dot the i”.

Ainsi, il a continué à travailler dans le cinéma et la télévision, mettant en avant des titres tels que la mini-série de la BBC “The Virgin Queen” (2005); dans le film “Marie Antoinette” (2006); sur la série BBC “Stuart: A Life Backwards”; dans le film “Bronson” (2008); dans la série ITV «Wuthering Heights» (2009) ou dans le film «Inception» (2010).

Acteur à part entière

La carrière de Tom Hardy s’est poursuivie jusqu’à aujourd’hui dans des rôles de plus en plus reconnus. En 2011, il a joué dans “Warrior”; en 2012, il a travaillé sur divers projets tels que «Lawless» ou «The Dark Knight Rises» (de la saga «Batman»); et en 2014, il est apparu dans la série «Peaky Blinders».

Plus tard en 2015, il travaille à nouveau sur plusieurs films, notamment son rôle dans «Mad Max: Fury Road» et son interprétation de John Fitzgerald dans «The Revenant» lui vaut une nomination aux Oscars en tant qu’acteur de soutien. Il a également joué dans “Legend”. À la suite de ce dernier, il a évoqué la récurrence des rôles d’action et des gangsters dans sa filmographie.

“Je déteste et crains la violence, mais cela m’amuse de jouer ce genre de personnages”, a-t-il déclaré dans une interview publiée par le journal espagnol El Periodico. Et il a affirmé: «Heureusement que j’ai les moyens de ne pas m’attacher à ce type de situation. Je prétends qu’ils sont réels, mais tout reste là, dans les scènes, et je ne ramène rien à la maison ».

Concernant sa vie personnelle, il a épousé la productrice Sarah Ward en 1999, mais ils ont divorcé en 2004. En 2005, il rencontre Rachael Speed, assistante réalisatrice de «The Virgin Queen», avec qui il a eu un fils en 2008 et a rompu en 2009.

Cette même année, il entame une relation avec l’actrice Charlotte Riley, co-star de la série “Wuthering Heights” basée sur le roman du même nom. Ils se sont mariés en 2014 et ont deux enfants, nés en 2015 et 2018.

Plus récemment, en 2017, il a travaillé aux côtés de son père sur la série BBC «Taboo». En 2018, il a joué dans “Venom”, pour la suite de laquelle il continuera à jouer l’anti-héros Marvel particulier, et ce 2020, il a joué dans “Capone”.

Désormais, les versions le placent en remplacement de Daniel Craig pour donner vie à James Bond, information qui a débuté cet été à la suite d’une publication de The Vulcan Reporter et qui résonne fortement dans d’autres médias tels que The Sun ou The Mind Unleashed.

Et vous, pouvez-vous imaginer Tom Hardy dans le rôle? Pour l’instant, en 2021 ce sera toujours Daniel Craig qui s’appelle Bond, James Bond, mais on saura bientôt si Hardy ou quelqu’un d’autre est le chanceux qui jouera 007 et, quoi qu’il en soit, Tom a beaucoup de carrière devant lui.

Par: Cadena Noticias