Temple de la renommée Tom Heinsohn – qui a remporté 10 titres pour les Boston Celtics en tant que joueur et entraîneur – est décédé, a annoncé l’équipe lundi. Il avait 86 ans.

Heinsohn est la seule personne à avoir des liens avec chacun des 17 championnats des Celtics … après avoir passé 30 ans en tant que commentateur de couleur bien-aimé après sa carrière d’entraîneur.

Tom a été un joueur étoile à six reprises sur le terrain … gagnant les honneurs de la recrue de l’année en 1957. Heinsohn – alias “Tommy Gun” – a obtenu en moyenne 18,6 points en 654 matchs au cours de sa carrière.

Il a pris sa retraite en tant que joueur en 1965 … et les Celtics ont retiré son maillot n ° 15 un an plus tard.

Heinsohn a passé 9 saisons en tant qu’entraîneur-chef des Celtics de 1969 à 1978 – remportant des titres en 1974 et 1976 – et a été nommé entraîneur de l’année en 1973.

Heinsohn a été intronisé au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame en tant que joueur en 1986 … et a ensuite été reconnu pour sa carrière d’entraîneur en 2015.

Le groupe de propriété des Celtics a publié une déclaration, disant: “C’est une perte dévastatrice. Tommy était le Celtic ultime.”

«Au cours des 18 dernières années, notre groupe de propriété s’est énormément appuyé sur les conseils et les idées de Tommy et s’est délecté de ses centaines d’histoires sur Red Auerbach, Bill Russell et comment les Celtics sont devenus une dynastie. Il restera dans les mémoires pour toujours.

Ancienne star des Celtics Isaïe Thomas a pleuré la perte mardi … en disant: “Damn RIP Tommy Heinsohn !!!”

“” Le petit gars “, c’est le surnom qu’il m’a donné. Sa voix et tout ce qu’il a apporté au match me manquera, en particulier le basketball des Celtics.”

DÉCHIRURE