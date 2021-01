Pendant quelques instants, il semble qu’à Hollywood, en particulier lorsqu’il s’agit de rechercher de jeunes acteurs, ils n’ont d’yeux que pour Tom Holland ou Timothée Chalamet. Tous deux comptent parmi les personnalités les plus recherchées du monde du cinéma et leur présence dans les films s’est accrue ces dernières années. Fait intéressant, ce sont aussi eux prendre les devants en donnant vie à Willy Wonka dans un film qui explorera les origines du personnage, selon Collider.

Timothée Chalamet est l’autre option pour jouer Willy Wonka dans la préquelle de Warner

Bien que le choix final reste à définir, Warner Bros.a déjà confirmé que Wonka sera présenté en première le 17 mars 2023. Il semble que le producteur soit pleinement convaincu qu’au cours de l’année susmentionnée, la situation de la pandémie sera terminée. Il ne faut pas oublier que Warner était l’une des entreprises les plus touchées par le COVID-19. À tel point que ses films de 2021 sortiront en salles et HBO Max simultanément pour tenter de récupérer l’investissement.

Si Tom Holland et Timothée Chalamet sont les mieux placés pour jouer Willy Wonka, il y a trois ans, la situation était très différente. À l’époque, Collider rapportait que Ryan Gosling, Donald Glover et Ezra Miller ont concouru pour le rôle souhaité. Cependant, le temps a passé et l’âge n’épargne personne – non, pas même Gosling. Donc, Warner a préféré concentrer son regard sur les acteurs de 25 ans ou moins qui avaient une bonne projection.

Le support susmentionné indique que, bien que Warner n’a pas encore soumis de proposition à Tom Holland ou Timothée Chalamet, ils ne lésineront pas sur les ressources pour spécifier la signature de l’un des deux. Et c’est que le producteur a décidé de booster l’anticipation du long métrage avec l’aide de l’acteur sélectionné. Il est évident que n’importe lequel d’entre eux susciterait suffisamment d’intérêt dans le public, car beaucoup voudraient les voir aux pieds d’un caractère si particulier.

Un calendrier trop serré pour Tom Holland

Maintenant, être des acteurs aussi recherchés signifie que leur l’agenda est également plein d’engagements. Seul Tom Holland participe au film Uncharted et Spider-Man 3. Timothée Chalamet, quant à lui, est l’une des stars de Dune, un film qui sortira en salles et HBO Max le 1er octobre 2021. Pour l’instant On sait que Wonka sera réalisé par Paul King (Paddington), tandis que Simon Rich (An American Pickle) sera responsable du scénario.