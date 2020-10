Tom Holland révèle de nouveaux détails sur “SpiderMan 3” .

L’acteur britannique talentueux et bien-aimé Tom Holland, mondialement connu pour jouer le héros préféré de beaucoup: “Homme araignée”, tourne en Espagne, même si pour le moment, tout semble indiquer que c’est pour le tournage de “Uncharted”, le nouveau film basé sur le jeu vidéo du même nom.

Mais c’est un autre sujet, cette fois, nous porterons toute notre attention sur une conversation récente que le jeune acteur a eue avec ses parents, à travers Patreon, où Dominique (son père) et lui-même dessinaient le nouveau et prochains plans pour Tom.

A partir du moment où le film de la conversation était en ligne, les fans de merveille ils ont veillé à ce que le contenu audiovisuel atteigne tous les réseaux et plates-formes sociaux possibles, car, comme nous le savons bien, ils recherchent constamment des miettes d’informations sur les films à venir et les blancs peuvent être remplis facilement, indiquant que Tom Holland passe directement d’un film à l’autre.

“C’est bien que nous puissions jouer car une fois que nous irons en Espagne et à Atlanta, je ne pourrai plus vous voir”, a déclaré Dominic Holland au jeune Tom dans la vidéo susmentionnée.

Ce à quoi Tom a rapidement voulu intervenir, mais quelque chose d’inattendu s’est produit, il s’avère que la mère de Tom, Nicola Frost, a décidé d’interagir dans la conversation et d’apporter un message important à son mari: «Écoute Dom, monte dans un avion car Vous ne verrez Tom qu’en mars. J’espère que vous pourrez revenir à Noël. “

Cette action menée par la mère, a fait comprendre à tous les fans du héros arachnide que Tom Holland commencerait le tournage du troisième opus de Spider-Man au début de l’année suivante, juste au moment où il aurait fini de filmer la production dans laquelle il travaille actuellement. en compagnie de l’emblématique acteur espagnol Antonio Banderas.

De plus, le nouvel opus du héros donne lieu aux rumeurs de la participation de Tobey Maguire et Andrew Garfield, et on connaissait la condition supposée que le premier Spider-Man aurait mise à participer, bien que, pour l’instant, la seule qui soit confirmée soit la Doctor Strange, joué par Benedict Cumberbatch, qui après la perte irréparable d’Iron Man pourrait être son nouveau mentor.

Il ne faut pas oublier que Spider-Man 3 était tourné à New York, avec une unité de production secondaire, capturant des plaques d’effets visuels et des plans généraux de scène, peut-être que ces scènes seront utilisées pour des affiches publicitaires, ou cela pourrait être cela Il n’a pas fallu longtemps pour que le tournage commence enfin.

On sait que le reste de la production aura lieu à Atlanta, une destination très populaire, et apparemment la préférée des productions de Marvel Studios, qui incluent Black Panther, Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame.

Et comme nous le savons, Tom s’envolera bientôt pour la Géorgie, pour commencer à donner vie à son personnage bien-aimé, un film que nous pourrons vraisemblablement apprécier dans la dernière ligne droite de 2021, à moins que les choses ne changent, pour une raison supplémentaire, comme un autre contingent sanitaire. global … espérons que ce n’est pas le cas.

Il est important de mentionner que “SpiderMan 3” devrait sortir sur grand écran le 17 décembre 2021, et comme fait curieux, le nouveau film “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, qui pourrait être intimement lié à “Spiderman 3”, est prévu pour le 25 mars 2022.