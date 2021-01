La légende de la voix off du dessin animé Tom Kane a été victime d’un accident vasculaire cérébral en novembre 2020, sa famille vient de le révéler, le laissant pratiquement incapable de parler. La fille de Kane, Sam, a expliqué la situation aux fans sur sa page Facebook cette semaine, affirmant que son père était généralement incapable de communiquer verbalement. Les fans ont été dévastés d’entendre cette nouvelle sur l’artiste vocal derrière des émissions bien-aimées, notamment Star Wars: The Clone Wars, Archer et The PowerPuff Girls.

La fille de Kane a déclaré aux fans que son père était toujours “très lui-même” après son AVC, mais a déclaré que pour le moment, sa voix prodigieuse ne fonctionnait pas. Kane aurait subi un accident vasculaire cérébral du côté gauche, ce qui signifie qu’il a une faiblesse dans le côté droit de son corps et des dommages au centre de la parole de son cerveau. Sa famille a trouvé la parole, l’ergothérapie et la physiothérapie pour l’aider à se rétablir, et après deux mois, ils espèrent qu’il retrouvera ses fonctions perdues. Cependant, Sam a clairement déclaré que les neurologues pensent que Kane ne pourra plus jamais faire de doublage.

Salut à tous! Voici la fille de Tom, Sam. Notre famille voulait expliquer pourquoi mon père était MIA. Il y a environ deux mois, il … Publié par Tom Kane le mercredi 30 décembre 2020

“Mon père est toujours de bonne humeur et son extrême obstination l’a aidé à montrer déjà des améliorations dans la parole”, écrit-elle. Le message a amassé des centaines de commentaires et de réactions de fans, la plupart souhaitant à Kane et à sa famille de bien traverser cette épreuve difficile.

Kane est l’un des acteurs de la voix les plus aimés et les plus prolifiques de l’animation, avec une carrière de près de trois décennies maintenant dans les films, les émissions de télévision et les jeux vidéo. Certaines de ses œuvres les plus connues étaient dans la série animée Star Wars: Clone Wars, où il a fourni la voix du narrateur, le maître Jedi Yoda et l’amiral Yularen, entre autres. En 2017, il a fourni la voix de l’amiral Ackbar dans Star Wars: Episode VIII – Les derniers Jedi. Il a également fourni des voix pour Star Wars: Episode VII – The Force Awakens et Rogue One: A Star Wars Story.

Kane est également une voix familière pour les fans de dessins animés des années 1990, où il a joué HIM et le professeur Utonium sur The PowerPuff Girls, Darwin sur The Wild Thornberrys, Lord Monkey Fist sur Kim Possible et Oxnard Montalvo sur The Angry Beavers. Dans le film, Kane est surtout connu pour avoir joué le Dr Loomis dans Halloween H20: 20 ans plus tard, puis dans Halloween Awakening: The Legacy of Michael Meyers.

Les crédits de Kane sont les plus prolifiques dans les jeux vidéo, où il a travaillé à un rythme effréné pendant des années dans diverses franchises et genres. Ses rôles les plus récents étaient dans le hit Ghost of Tsushima, et il a une nouvelle version à venir dans Lego Star Wars: The Skywalker Saga, dont la sortie est prévue début 2021. Les fans continuent d’envoyer leur soutien à Kane sur les réseaux sociaux.