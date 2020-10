dernières nouvelles

Tom Kennedy – l’un des animateurs de jeux télévisés les plus connus d’Amérique … connu pour une multitude d’émissions dont “Name That Tune” – est décédé, selon son ami, Steve Beverly.

La cause du décès n’est pas connue mais Tom était malade depuis plusieurs mois.

Le gars était un titan de la télévision, ayant servi d’animateur d’un certain nombre de jeux télévisés à succès, dont “Split Second”, “You Don’t Say!” et bien sûr … «NTT», qu’il a accueilli pendant plusieurs années dans les années 70 et 80. Pourrions-nous dire … “Name That Tune” pourrait être le meilleur jeu télévisé de tous les temps. Tom a également hébergé une version syndiquée de “The Price Is Right” … avec Bob Barker s’occupant des tâches de jour et Tom se dirigeant vers l’équipe de nuit.

Il y a beaucoup plus dans ses crédits de jeu télévisé … Kennedy est apparu sur «Doctor IQ», «Match Game», «It Takes Two», «It’s Your Bet», «Password», «Break the Bank», «Hollywood Squares , “” Pour dire le moins “,” Ouf !, “” Mot de passe Plus “,” Roue de la Fortune “,” Langage corporel “,” Feud de famille “,” Jeu de mots “,” Requins de cartes “,” Oh My Word ” “The Big Game” et bien d’autres.

Il a également été annonceur pour un certain nombre de projets, y compris la première série comique de Betty White, “Date with Angels”, ainsi que des émissions de variétés comme “The Polka Parade”, “Going, Going, Gone!” et «À propos des visages». Kennedy s’est aussi essayé au jeu d’acteur traditionnel – il a joué dans un tas de spots ponctuels dans des émissions comme «That Girl», «Cannon» et «Hardcastle and McCormick».

BTW, Kennedy était là pour aider Kathie Lee Gifford (alors Johnson) ses premières grandes pauses à la télévision – elle était la chanteuse de “ Name That Tune ”.

L’hôte légendaire laisse dans le deuil plusieurs enfants, qu’il partageait avec sa défunte épouse Betty Gevedon. Il avait 93 ans.

DÉCHIRURE