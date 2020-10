Tom Kennedy, l’hôte de longue date de Name That Tune, est décédé à l’âge de 93 ans. Un de ses amis a informé TMZ de la nouvelle, ajoutant que Kennedy était malade depuis des mois. La cause exacte du décès n’a pas encore été révélée. Kennedy a survécu à quatre enfants qu’il a élevés avec sa femme, Betty, décédée en 2011.

Name That Tune a été créée en 1952 sur NBC. L’émission a duré jusqu’en 1985. Kennedy a rejoint le programme en 1974 et est resté comme animateur jusqu’en 1981. Lors de ses débuts, Red Benson a été l’hôte suivi de Bill Cullen et plus tard George DeWitt. L’une des plus grandes revendications de la série est qu’elle a été le tremplin pour Kathie Lee Gifford, qui a été la chanteuse de l’émission jusqu’en 1978. Gifford, puis Kathie Lee Johnson à l’époque, a continué à avoir une course de 15 ans comme co-hôte sur Live! avec Regis et Kathie Lee.

En plus de son passage sur Name That Tune, Kennedy a participé à de nombreux autres jeux télévisés tout au long de sa carrière. Cela inclut Split Second et You Don’t Say !, qui a duré de 1963 à 1969 et a été relancé en 1975 pendant une brève période de temps. Pendant ce temps, Split Second a été diffusé dans les années 70. Les autres crédits à son nom incluent Whew !, Password Plus, Body Language et Wordplay. Il a également passé un bref moment sur The Price is Right pendant les soirées.

Kennedy a terminé sa carrière en 1989 avec Wordplay étant son dernier concert à plein temps. Bien qu’il ne soit pas connu pour son travail en particulier, Kennedy, né à Louisville, Kentucky, est également apparu dans certaines émissions de télévision, à savoir The Ghost et Mme Muir et Hardcastle et McCormick. Son travail en tant qu’animateur de tournage de jeu lui a valu le prix Bill Cullen pour l’ensemble de ses réalisations par le Game Show Congress en 2005. En même temps, son frère, Jack Narz, était co-récipiendaire du prix. Narz est apparu dans plusieurs émissions, dont Now You See It et Beat the Clock. L’un de ses concerts les plus connus était celui de l’hôte de Dotto, qui combinait un jeu-questionnaire traditionnel avec un jeu géant de relier les points. À son apogée, Dotto était l’émission de jour la mieux notée de l’histoire de la télévision jusqu’en 1958.