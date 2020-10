HISTOIRES CONNEXES

L’animateur de jeux télévisés vétéran Tom Kennedy, qui animait des personnages comme Name That Tune et Split Second, est décédé le 7 octobre à l’âge de 93 ans, selon un ami, Steve Beverly. La cause du décès est inconnue.

Kennedy a fait irruption dans l’entreprise avec The Big Game de 1958 et Dr. IQ, qui a été diffusé tout au long de la saison 1958-59. Son premier grand succès fut You Don’t Say !, de NBC, de 1963 à 1969; la série a ensuite été relancée par ABC six ans plus tard. En 1972, il a accueilli le Split Second créé par Monty Hall, et de 1974 à 1981, il a invité les gens à Name That Tune.

Les autres crédits d’hébergement incluent Break the Bank et 50 Grand Slam en 1976; Pour dire le moins de 1977 à 1978; Body Language de 1984 à 1986; Wordplay de 1986 à 1987; et une version syndiquée aux heures de grande écoute de The Price Is Right de 1985 à 1986.

Kennedy a également pris en charge les tâches d’hébergement sur Password Plus à la suite de la maladie et du décès de son hôte, Allen Ludden.

En plus des jeux télévisés, Kennedy a également animé The Real Tom Kennedy Show, un talk-show, en 1970, et a été panéliste sur To Tell the Truth, Hollywood Squares et Liar’s Club. En outre, il a été le présentateur de la comédie de Betty White Date With the Angels de 1957 à 1958.

Sur le front scénarisé, il a fait des apparitions d’acteur dans That Girl, The Ghost et Mrs Muir, Cannon and Hardcastle et McCormick, entre autres.

Il laisse dans le deuil ses trois enfants, une belle-fille, une petite-fille et une sœur.