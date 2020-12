Le chanteur de rock de 39 ans a reçu une ordonnance communautaire de 18 mois et a été invité à effectuer 200 heures de travail non rémunéré après avoir plaidé coupable devant le tribunal de première instance de Leicester pour avoir agressé Vikki Ager le 9 avril de cette année.

Le tribunal a appris comment Meighan «sentait fortement les intoxicants» en agressant sa fiancée d’alors.

Mme Ager a subi des ecchymoses aux genoux, au coude gauche, à la cheville extérieure et au gros orteil, ainsi qu’une rougeur autour du cou, ce qu’elle a confirmé à la police à la suite de l’attaque.

Le couple a déclaré lundi que l’incident était une «querelle d’ivrogne» et non un incident d’agression domestique violente.

Meighan a déclaré à Cornwall Live qu’il voulait s’excuser auprès de “mon partenaire pour tout le stress que cela a causé, je veux m’excuser auprès de Kasabian et je veux m’excuser auprès des fans – toutes les personnes que j’ai laissées tomber”.

Le chanteur a insisté sur le fait qu’il ne «faisait pas d’excuses» en expliquant qu’il ne pouvait pas tolérer son comportement «horrible».

«J’étais à un point d’ébullition dans ma vie – je ne savais pas où les choses allaient», dit-il.

«Je me noyais avec de l’alcool à cause de mes problèmes et des choses qui se passaient autour de moi.

L’ancien chanteur kasabien Tom Meighan arrive au tribunal de première instance de Leicester où il comparaissait pour agression domestique

«Nous nous sommes disputés et j’en ai pris le plus gros. J’étais entièrement responsable de ce qui s’est passé, mais nous nous aimons et nous nous en remettons.

Mme Ager, qui travaille avec Meighan depuis quatre ans, a déclaré qu’il avait reçu un diagnostic de trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention (TDAH) à la suite de l’agression et qu’il avait arrêté de boire de l’alcool il y a huit mois.

«Il s’excuse quotidiennement. Il le fait vraiment. Beaucoup de gens ont des arguments et les nôtres ont été poussés à un niveau extrême », a-t-elle déclaré.

«J’ai donné aussi bien que j’ai obtenu. Nous nous battions tous les deux. Nous étions vraiment ivres et je ne bois pas normalement. C’était plus une querelle, ce n’était pas de la violence domestique. “

Le chanteur kasabien Tom Meighan admet avoir agressé une ex-fiancée

Mme Ager a ajouté qu’elle avait demandé à plusieurs reprises à la police de ne pas poursuivre son partenaire. Elle a dit que Meighan avait besoin d’un «appel au réveil» et d’un soutien plutôt que de poursuites.

Le départ de Meighan de Kasabian a laissé le guitariste Serge Pizzorno et le bassiste Chris Edwards comme les seuls membres fondateurs restants, le batteur actuel Ian Matthews rejoignant le groupe en 2004.

Le chanteur de rock a déclaré qu’il avait toujours du mal à parler d’être invité à quitter le groupe.

«C’est cru – c’est comme un animal blessé, il est infecté mais l’infection est en train de disparaître maintenant», a-t-il déclaré.

Kasabian s’est formé en 1997 avant de percer avec Empire en 2006 et West Ryder Pauper Lunatic Asylum en 2009, qui présentait une série de succès, notamment Underdog et Fire.

Meighan a déclaré que malgré l’accusation d’agression, il avait rencontré l’agence basée à Cornwall, Coalition Music.

Il a enregistré des démos pour 13 chansons, qu’il espère sortir en 2022.