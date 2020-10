Les recherchés Tom Parker a reçu un diagnostic de cancer du cerveau … et les médecins disent qu’il a une tumeur inopérable.

Le chanteur du boys band a fait la révélation ce week-end, affirmant que les médecins avaient confirmé qu’il avait une tumeur au cerveau connue sous le nom de glioblastome de grade quatre – qui est en phase terminale et au-delà d’un remède. Il dit que les médecins l’ont qualifié de «pire des cas».

Tom Parker de The Wanted partage le chagrin alors qu’il est diagnostiqué avec une tumeur cérébrale inopérablehttps: //t.co/XwZDObwW6E – D’ACCORD! Magazine (@OK_Magazine) 12 octobre 2020 @OK_Magazine

Parker s’est adressé directement aux fans – après avoir annoncé la nouvelle dans une interview OK – en s’adressant à IG pour exprimer sa consternation, mais aussi pour demander de la positivité plutôt que de la tristesse. Il écrit: “Il n’y a pas de moyen facile de dire cela, mais j’ai malheureusement reçu un diagnostic de tumeur cérébrale et je suis déjà en cours de traitement. Nous avons décidé, après beaucoup de réflexion, que plutôt que de nous cacher et d’essayer de garder un secret, nous ferions une interview où nous pourrions exposer tous les détails et faire connaître à chacun les faits à sa manière. “

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

TP ajoute: “Nous sommes tous absolument dévastés, mais nous allons lutter contre cela jusqu’au bout. Nous ne voulons pas de votre tristesse, nous voulons juste de l’amour et de la positivité et ensemble nous sensibiliserons à cette terrible maladie et chercherons toutes les options de traitement disponibles. . Ça va être une bataille difficile mais avec l’amour et le soutien de tout le monde, nous allons vaincre ça. Tom et Kelsey. “

Tom et sa femme, Kelsey, ont une fille … et attendent actuellement un deuxième enfant. Quant au temps que les médecins estiment qu’il lui reste, Kelsey dit qu’elle leur a demandé de ne pas le divulguer … parce qu’elle craignait que cela ne mette une horloge sur les choses et ne les déprime.

Tom n’a que 32 ans.