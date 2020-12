Tom Selleck a l’habitude d’être la tête de la table hebdomadaire sur Blue Bloods en tant que Frank Reagan. Mais alors qu’il est généralement celui qui montre la voie en tant que patriarche, il a suivi l’un de ses enfants à la télévision pour Noël et les fêtes de fin d’année.

Mercredi, la co-vedette Donnie Wahlberg a déclaré que Selleck avait relevé son «défi pour les astuces 2020» et laissé un pourboire de 2020 $ après un repas de 204,68 $ au restaurant Elio à New York. L’acte généreux s’est produit en novembre, bien que Selleck l’ait gardé secret jusqu’à ce que Wahlberg annonce la nouvelle sur les réseaux sociaux. Selon PEOPLE, les co-stars de Blue Bloods n’en ont pas parlé malgré le temps passé ensemble sur le plateau.

J’ai découvert que mon père de télévision #TomSelleck avait généreusement accepté le # 2020TipChallenge à Elios Upper East Side! Je t’aime papa. ❤️ Je ne l’ai pas commencé mais je suis fier d’en faire partie. À ceux qui ont donné le plus petit montant supplémentaire cette année – MERCI. # Spreadloveandlovewillspread pic.twitter.com/1NcEswVbsO – Donnie Wahlberg (@DonnieWahlberg) 24 décembre 2020

“Tom ne m’en a jamais parlé”, a déclaré Wahlberg à PEOPLE. “Nous avons fait trois [Blue Bloods] scènes de dîner depuis qu’il l’a fait et il ne me l’a jamais dit. “Malgré le manque d’annonce, Wahlberg était toujours fier de son père à la télévision et content de tous ceux qui ont donné un pourboire au nom du défi en 2020.

Selleck a laissé une belle note avec son conseil qui a rendu hommage à Wahlberg pour l’inspiration et a remercié le personnel d’Elio pour son service. «Pour Elios, j’honore le ‘Tip Challenge’ de mon ami Donnie Wahlberg avec mon espoir sincère pour une meilleure année 2020. Merci à tous», a écrit la star des Blue Bloods.

Wahlberg a aidé à diffuser le «2020 Tip Challenge» en janvier après sa première apparition dans le Michigan au Thunder Bay River Restaurant. L’acteur et épouse de Blue Bloods, Jenny McCarthy, a pris l’idée et a couru avec elle, laissant leur propre pourboire de 2020 $ à IHOP à St. Charles, dans l’Illinois. Selon PEOPLE, il a répété cela en novembre avec un pourboire au restaurant Marshland à Plymouth, Massachusetts.

. @DonnieWahlberg à partir de 2020 comme l’homme incroyable qu’il est. #ihop # 2020tipchallenge

🥰 pic.twitter.com/AjAEN0hqL6 – Jenny McC-Wahlberg (@JennyMcCarthy) 1 janvier 2020

Bien que Wahlberg ait été public au sujet de ses pourboires, Selleck a réussi à garder son acte aimable caché en raison de sa nature privée. Comme le note PEOPLE, Selleck chérit sa vie privée et son temps en famille lorsqu’il ne travaille pas. Donc, les projecteurs et la renommée virale ne sont pas nécessairement quelque chose dont il aspire. “J’ai toujours aimé l’équilibre entre le travail et le temps passé avec ma famille. C’est toujours à leur sujet”, a déclaré Selleck au point de vente en avril. “Mes relations et mon ranch me gardent sain d’esprit.”

C’est un super plaisir de clôturer l’année des stars de Blue Bloods. La série est récemment revenue pour sa onzième saison au milieu de la pandémie de coronavirus, s’adaptant comme de nombreux spectacles à la nouvelle réalité. La nouvelle saison reviendra en janvier sur CBS, les vendredis à 22 h HE.