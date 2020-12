Comme un Forrest Gump de l’est de Londres, les sourires incessants et les courses d’assaut du joueur de 25 ans ont poussé l’équipe au niveau supérieur.

Sans l’ancien Slavia Prague, West Ham n’aurait peut-être pas survécu à la baisse de la saison dernière. Maintenant, son rythme de travail et son enthousiasme contagieux élèvent les marteaux vers de nouveaux sommets. Un sixième but en carrière en Premier League – s’écraser à la maison un coin de Jarrod Bowen au deuxième poteau – est venu à Elland Road vendredi soir, ramenant le niveau de West Ham avant qu’Angelo Ogbonna ne scelle la victoire et envoie West Ham cinquième avec un total de 20 points en 12 matchs .

Salué par l’entraîneur David Moyes en tant que coureur de West Ham lors de ses premières semaines au club, le Tchèque est toujours présent en tête du classement des distances parcourues à la fin de chaque match. Soucek porte la notion de salle des machines à un autre niveau, mais son jeu est bien plus que du travail acharné et de la direction.

L’international tchèque doit être un cauchemar à affronter. Au milieu de terrain, il ne se dérobe jamais à un défi et possède une touche beaucoup plus habile que son imposant cadre de 6 pieds 4 pouces ne le suggère alors que dans la boîte, il est presque impossible à enchaîner.

Soucek, le premier joueur à avoir bel et bien renversé Mark Noble dans l’est de Londres, a formé un partenariat formidable avec Declan Rice au milieu de terrain. Les deux bouclent et se renforcent ensemble tout en se relayant pour faire l’incursion étrange en avant, en chargeant et en laissant les milieux de terrain adverses dans leur sillage avec des courses en maraude dans le dernier tiers.

“Lui et Declan [Rice] ont été si bons, leurs efforts, leur engagement, à chaque match, nous avons un niveau élevé de performances régulières et constantes de leur part », a déclaré Moyes.

Face à une équipe de Leeds généralement effrénée, beaucoup craignaient que West Ham ne puisse pas tenir la distance, incapable d’égaler l’énergie de l’équipe de Marcelo Bielsa. Mais Soucek ne sait rien du vieux West Ham sur lequel Moyes tient tellement à tracer une ligne. Il n’abandonne jamais, ne s’épuise jamais et porte toujours un sourire à la fin.

L’esprit combatif, la confiance et le plaisir du jeu sont naturels pour Soucek, bien qu’ils aient été rares à West Ham ces dernières années.

Ce n’est pas complètement parti, comme l’a révélé Rice hier soir: “Pour être honnête, c’est toujours horrible de monter 2-1 parce que certaines équipes de West Ham au fil des ans se seraient effondrées.”

Mais Soucek aide à changer la mentalité et apprend à son entourage à savourer le moment, réapparaissant souvent après des matchs à l’extérieur réussis pour une photo avec un ou deux coéquipiers sur le terrain qu’ils viennent de conquérir.

Cet esprit est peut-être aussi important pour Moyes que sa course. Le milieu de terrain est rapidement devenu une figure populaire après son arrivée en janvier, prenant l’est de Londres à son cœur pendant le verrouillage – s’entraînant seul sur les marais de Hackney – et est devenu un élément central du vestiaire, s’installant dans la signature d’été et ancien coéquipier du Slavia Prague Vladimir Coufal avec facilité.

Sa signature a été la pierre angulaire de la transformation dans l’est de Londres depuis que la survie a été assurée la saison dernière. Même le trio de fans de West Ham qui a fait le voyage à Tier 3 Elland Road afin de se tenir à l’extérieur et de protester contre le conseil doit, bien que les dents serrées, donner aux messieurs Sullivan, Gold et Brady un crédit pour leur soutien à Moyes et leurs dépenses relativement quantité inconnue, plutôt maladroite, de Slavia Prague.

Soucek n’est certainement pas une quantité inconnue maintenant. Les fans, les coéquipiers et les adversaires savent exactement ce qu’ils vont retirer du personnage déchaîné et peu savent comment l’arrêter.

