Omas Soucek dit que West Ham peut se diriger vers sa prochaine série de matchs avec la confiance nécessaire pour dominer les débats après une série de démonstrations encourageantes contre les meilleures équipes.

Après avoir traversé ce qui était confortablement le début de saison le plus difficile pour tous les clubs de Premier League, les Hammers ont maintenant hâte de disputer des matchs avec deux des débutants les plus lents de la ligue à Fulham et Sheffield United de chaque côté de la trêve internationale de novembre, avant d’affronter Aston Villa. .

«Nous nous sommes sentis très malheureux samedi», a déclaré Soucek. «Nous gagnions 1-0 et nous avions encore le match à 1-1 à cinq minutes de la fin.

«Je voulais plus de points, mais quand nous avons perdu les deux premiers matchs et que nous avons regardé notre calendrier, nous savions que c’était difficile. Mais avec Arsenal, nous nous sommes améliorés de plus en plus, et maintenant nous allons travailler dur pour le prochain match et nous voulons gagner contre Fulham.

«Ce sera un défi différent des quatre derniers matchs pour nous maintenant.

«Nous avons joué des équipes des six premiers récemment et maintenant nous voulons garder plus de ballon et créer plus d’occasions.

“Contre Liverpool, nous avons créé deux ou trois occasions et nous devons marquer deux buts, mais contre Fulham, nous voulons créer plus que cela.”

West Ham sera toujours sans l’attaquant Michail Antonio pour la visite de samedi à Fulham, mais espère que le joueur de 30 ans sera en mesure de revenir de sa blessure aux ischio-jambiers après la pause internationale.