Il tombe juste avant de remporter un Oscar: Jennifer Lawrence se souvient du moment | INSTAGRAM

Jennifer Lawrence continue de se souvenir de la chute honteuse qu’elle a subie il y a sept ans, quelques secondes avant de monter sur la scène du Dolby Theatre pour recevoir son premier Oscar, tout s’est passé quand cette nuit-là, elle vient d’être nommée lauréate de l’Oscar de la «Meilleure actrice» pour elle Je travaille sur “Le côté léger de la vie”.

Puis: Jennifer s’est levée, a atteint le podium et a commencé à monter les marches respectives pour atteindre le sommet de la scène, cependant, soudainement trébuché et elle est tombée, on ne sait pas si ce sont ses nerfs qui l’ont trahie, ou elle n’a pas pu contenir l’excitation de remporter son premier Oscar.

La chute a été observée devant des millions de personnes qui ont regardé la diffusion en direct Partout sur la planète, on ne peut même pas imaginer l’accumulation d’émotions que Lawrence a ressentie à ce moment précis.

Vous pourriez aussi être intéressé: Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio dans un nouveau film Netflix

Plus tard, étant la cible des médias de divertissement dans le pays nord-américain, Jennifer a dû donner une interview où elle a clarifié ce qui lui était vraiment arrivé.

J’étais prêt pour ça. J’étais très nerveux et aussi très superstitieux. Je ne voulais pas reconnaître la possibilité de gagner. Je ne voulais pas écrire un discours. J’avais tout dans la tête. J’étais très, très nerveux, mais j’étais prêt. Toute l’adrénaline s’estompe et ils s’en vont. Ils disent mon nom et je suis euphorique et sous le choc. », A commenté la talentueuse fille.

Plus tard, il a continué à parler du moment embarrassant: “Et puis je suis tombé et cela a tout effacé de mon esprit. Mon cerveau est devenu vide. Maintenant, je peux regarder en arrière avec tendresse, mais pendant longtemps la chute a été un sujet sensible pour moi” , se souvint-elle encore embarrassée.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Elle a également mentionné qu’étant encore plus nerveuse à propos de ce qui venait de se passer, elle montait sur scène et sans un bon discours en tête, remerciait les personnes impliquées dans son triomphe. Tout le monde a applaudi le discours d’acceptation, mais Jennifer était toujours très sensible à ce sujet, et à quoi on pouvait s’attendre, oui, tout le monde a remarqué son petit accident.

À tel point qu’elle a été profondément touchée par un commentaire du journaliste Anderson Cooper trois jours après sa chute embarrassante, “Anderson Cooper … Je l’ai vu sur CNN trois jours plus tard en disant: ‘Eh bien, de toute évidence, elle a simulé la chute,” et c’était tellement dévastateur parce que (L’incident) a été une terrible humiliation pour moi. (Je pensais): «Je ne sais pas si j’aurai un jour l’occasion de prononcer un discours comme celui-là à nouveau», donc je ne me sentais pas bien de ne pas avoir un bon discours », a expliqué Lawrence. .

Et sans surprise, près d’un an plus tard, lors d’une fête de Noël, Jennifer s’est retrouvée face à face avec Anderson et l’a réclamé pour le commentaire sur sa chute: «Mon ami m’a dit qu’une veine sortait de mes yeux, Anderson s’est excusé. Je pense que nous sommes de bons amis maintenant. Pour ma part, nous allons bien », a déclaré Lawrence.

“Ce que j’ai dit, c’est: ‘Avez-vous déjà essayé de monter dans une robe du soir? Alors comment le savez-vous? En vous référant au commentaire publié sur l’accident effectué.

“Elle s’est immédiatement excusée et a dit qu’elle ne savait pas et a présenté ces merveilleuses excuses: il était excité … il a probablement dit à tout le monde qu’il était un psychopathe”, a déclaré Lawrence.

Pour conclure sur le moment embarrassant, l’actrice a attribué le malheureux incident à deux choses: sa magnifique robe Christian Dior Couture depuis peu d’heures le Dolby Theatre où la cérémonie a eu lieu avait été cirée.