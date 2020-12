Tombez amoureux de Celia Lora posant avec une belle femme Ils vous font trembler! | Instagram

La belle influenceuse Célia lora Elle portait une lingerie provocante avec laquelle elle a déchaîné la folie de ses millions de followers lorsqu’elle l’a vue avec ce vêtement et le mieux est qu’elle était accompagnée d’une belle femme déchaînant les passions sur les réseaux sociaux.

Le mannequin a partagé une photo dans laquelle elle apparaît de manière vraiment audacieuse, réussissant à remplir ses millions de fans de soupirs.

Une fois de plus, la chanteuse et mannequin mexicaine Celia Lora est redevenue une tendance des réseaux sociaux grâce à une photographie s3nsual qu’elle a partagée sur son compte Instagram officiel.

Et il ne fait aucun doute que la fille du chanteur et fondateur du groupe mexicain El Tri, Alex Lora, a toujours l’air parfaite avec ce qu’elle porte et pose.

Cette année 2020 a été une grande année pour la célébrité des réseaux sociaux, et nous ne doutons pas que 2021 sera également pleine de beaux moments soi-disant s3nsuels de Celia Sur Instagram.

À cette occasion Celia Je pose avec l’un des membres de la dernière saison de l’émission de télé-réalité “Acapulco Shore”, Ignacia Michelson.

Sur la photo, ils sont tous les deux vraiment attrayants et celui que nous pouvons le plus apprécier est Ignacia, mieux connu sous le nom de Nacha, qui pose avec une petite femme. lenc3ria en noir vous permettant d’admirer sa silhouette incroyable.

Il semble que ce soit une nouvelle collaboration et un nouveau projet pour le célèbre magazine pour adultes Playb0y, car bien qu’elle n’ait ajouté aucune description, sur la page du photographe, elle a mentionné qu’ils étaient prêts pour ce qui s’en vient.

Édition Celia Il a été partagé hier après-midi et jusqu’à présent, il a plus de 200 000 likes et des commentaires sans fin de ses millions de fans qui sont totalement amoureux de sa beauté et de sa personnalité.

Nul doute que Celia Lora est connue pour n’avoir aucune modestie sur les réseaux sociaux et a gagné l’amour et l’admiration des internautes avec son contenu sur tous ses comptes.

La belle mannequin trouve tous les jours de manière très créative pour attirer l’attention avec chacun de ses posts sur Instagram et parfois sur Twitter.

Actuellement Célia lora Il compte plus de 8 millions d’abonnés sur son compte Instagram officiel donc ce montant en voyant une promotion du modèle d’assurance qu’ils souhaitent rapidement admirer comme cela s’est produit dans les publications précédentes.

Il est à noter que Celia Lora a été très active sur ses réseaux sociaux et en particulier sur sa chaîne YouTube, dont elle a réussi à profiter, puisqu’elle a réalisé plusieurs programmes intéressants dans son propre style, peut-être pour cette raison. Il est devenu si célèbre ces dernières semaines parce qu’il traite de certains sujets que la société pourrait considérer comme tabous.

En outre, dans leurs programmes sur leur chaîne YouTube, vous pouvez également profiter de certains invités spéciaux qui, avec Célia lora Ils donnent une touche unique à son programme qui devient de jour en jour plus populaire, d’autant plus que de plus en plus d’utilisateurs ont des doutes sur le fait qu’elle a elle-même tendance à répondre et à donner des conseils sur lesquels plus d’un ont servi ou serviront. un futur.

Comme prévu, Celia Lora est devenue une icône de la culture populaire mexicaine, car elle est l’image claire de ce que beaucoup de gens veulent être et aussi un excellent exemple à suivre.

