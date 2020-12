Les fans tombent amoureux, Maribel Guardia avec sa robe la plus de Noël | INSTAGRAM

Très belle, comme d’habitude et avec toute l’attitude, la belle actrice, chanteuse et chauffeuse costaricaine, Maribel Guardia, surprise en posant à côté de son sapin de Noël, vêtue d’une robe rouge coquette, avec laquelle elle était très heureuse de recevoir les vacances .

Elle a réussi à captiver en saisissant tous les regards de ses millions de followers sur Instagram, car, comme elle le fait souvent, la robe de la belle actrice la met en valeur attributs physiques.

Et, même si c’était un robe longue éléganteOu, dans une belle nuance de rouge carmin, elle l’a utilisé dans le plus pur style costaricien, puisqu’elle a joué avec deux décolletés prononcés, qui ont attiré toute l’attention des fans.

L’un d’eux était de style «V» et de type licou, ce qui ne faisait que souligner les grands attributs de Maribel sur le devant, montrant sa splendide silhouette à 61 ans, par contre, nous avons le deuxième décolleté3, qui a été faite avec une ouverture prononcée sur l’un des côtés, rendant l’une de ses jambes impressionnantes et musclées à la vue de tous.

Maribel a posé très vainement, devant son grand sapin de Noël, et vous pouvez voir quelques sacs cadeaux juste en dessous, et cela nous a donné une idée du grand nombre de cadeaux que la belle femme a reçus, ou peut-être étaient-ils les cadeaux que Guardia lui a offerts. il a son petit-fils.

La fonction de l’image, et de la publication elle-même, était de souhaiter aux fervents admirateurs du modèle aussi, un très joyeux Noël, et quelque chose de très important aussi.

Il s’avère que, en raison des dates et des événements qui ont existé tout au long de cette année, Maribel s’est retrouvée dans le besoin d’exprimer ses sentiments, et elle l’a fait publiquement dans la légende de la publication susmentionnée.

Tout d’abord, Maribel a exprimé sa plus sincère gratitude pour le soutien que ses fans lui ont apporté tout au long de cette année difficile pour tout le monde avec ces mots: «Je veux vous souhaiter à vous et à ceux qui aiment le #happychristmas et vous rendre #merci pour l’amour et le soutien qu’il m’a apporté ».

Plus tard, il a continué son message d’espoir, avec une phrase flatteuse «des temps meilleurs viendront», faisant également référence au fait qu’il manque la façon dont les réunions se sont déroulées les années précédentes, où tout le monde en famille a dîné et était rempli de câlins et de beaucoup d’amour.

«En attendant, remercions Dieu que nous sommes vivants, et élevons une prière pour les malades et pour ceux qui nous ont devancés sur la route, cette année a été un enseignant dur pour nous apprendre ce qui est vraiment important dans nos vies, le amour, santé, famille et amis », a poursuivi le message Maribel.

La publication a été rapidement remplie de messages de gratitude pour ces beaux mots du célèbre, ainsi que ceux qui ont commenté à quel point elle était belle lors de son dîner de Noël, la remplissant de compliments et de phrases flatteuses devant tant de beauté.

De la même manière, ses fans lui ont souhaité un joyeux Noël, et beaucoup de bons voeux pour elle et pour chacun de ses proches, ainsi que de lui envoyer des câlins et des bisous, car c’est à cela que sont ces rendez-vous, à passer en compagnie les personnes que nous aimons le plus et apprécions leur présence, ou dans d’autres cas leurs souvenirs.