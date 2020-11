Tombola un voyage, Demi Rose nous offre ce cadeau dans un joli maillot de bain | INSTAGRAM

La célèbre mannequin britannique, Demi Rose est connue pour être une influenceuse de haut niveau ayant plus de 15 millions d’abonnés, elle a donc annoncé qu’elle avait un tirage disponible pour un voyage à Les Maldives, qui comprend également 3 000 $ en espèces.

La belle fille en plus de nous gâter en nous envoyant le message dans un slip de bain et enfin nous envoyer un baiser, il était chargé de ravir les élèves de tous ceux qui ont observé la promotion, à laquelle nous ne pouvons participer qu’en suivant les récits qui sont étiquetés dans la publication et en suivant ses instructions.

Le plus mignon de tous est la façon dont elle nous invite, Demi Rose apparaît dans un joli maillot de bain marron avec son visage d’ange et son grandes courbes regarder vers la caméra et donc avec son accent britannique et sa voix délicate était la façon dont il expliquait davantage le sujet du concours, cherchant à partager son grand amour et sa gratitude.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Perdue dans sa beauté, Demi Rose en mini maillot de bain blanc nous choque

Comme on le sait, Demi Rose a passé un mois complet aux Maldives, c’est donc le lieu touristique qui a multiplié ses visites et a même été mentionné dans de nombreux titres provoquant la réactivation de son économie, un détail très intéressant sur la grande puissance des réseaux sociaux et aller oui car la jeune femme a vraiment eu une grande influence littéralement sur le site.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR SA VIDÉO AUDACIEUSE

Elle a tellement attiré l’attention en étant à cet endroit qu’elle a été contactée par une agence de voyage pour pouvoir réaliser ce concours, dans lequel elle est prête à nous chouchouter de cette manière, nous emmenant dans ces endroits paradisiaques où elle nous divertissait.

Si vous êtes fan de Demi Rose, vous avez sûrement vu tout l’excellent contenu que je peux mettre en ligne en y étant car c’est un endroit qui ressemble le plus au paradis au moins c’est comme Demi et nous l’avons imaginé là-bas, il a pris beaucoup de photos et nous avons pu apprécier sa beauté au maximum.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Il est à noter qu’en ce moment l’île de la fête où elle vit et a son appartement est de retour à Ibiza, où elle est accompagnée de son chiot et de son chaton qui s’entendent à merveille et tiennent compagnie à la belle fille.

Comme d’habitude dans les histoires Instagram de Demi Rose, elle nous a placé quelques vidéos où elle nous rapproche un peu plus de sa vie personnelle et où nous pouvons apprécier qu’elle participait récemment à une séance de relaxation et de méditation où ils ont même sonné un gong à créer un environnement des plus mystiques et ainsi pouvoir élever ses vibrations et son esprit pour faire désormais un avec le moment présent quelque chose que la jeune femme aime trop et est prête à le partager avec nous pour nous inviter à l’essayer.

La jeune femme a également posté ses images de motivation habituelles où elle nous dédie des mots très positifs qui cherchent à nous encourager à passer une journée très positive et productive comme elle.

Cependant, il est important de dire que Demi Rose n’a pas gagné tout cela du jour au lendemain, car elle travaillait dur pendant des années en étant très constante et n’abandonnant jamais toujours les yeux vers ses objectifs et faisant de son mieux sans attendre qu’elle tombe du ciel. Pour cette raison, il a réussi à atteindre ses deux objectifs et cherche désormais à en transmettre un peu à nos vies.