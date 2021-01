«Il était un mari, un père et un papa très aimés et nous manquons terriblement», a déclaré la famille de Docherty à l’Association de la presse.

«Nous demandons que notre vie privée soit respectée en ce moment.»

Docherty était l’une des figures les plus colorées et les plus franches du football, dont la carrière de manager a duré 27 ans et 12 clubs ainsi qu’un bref passage à la tête de l’équipe nationale écossaise.

Il était surtout connu pour ses cinq années à la tête de Manchester United entre 1972 et 1977.

L’attaquant Docherty n’a pas pu empêcher le club d’être relégué en deuxième division, mais les a immédiatement réveillés et a orchestré la victoire sur Liverpool de Bob Paisley lors de la finale de la FA Cup 1977 à Wembley.

“Nous sommes profondément attristés par le décès de Tommy Docherty, qui nous a conduits à la victoire en FA Cup en 1977 avec une équipe passionnante et offensive dans les meilleures traditions de Manchester United”, a déclaré United via Twitter jeudi.

«Tout le monde au club adresse ses sincères condoléances aux proches de Tommy.»

Docherty a terminé sa carrière de joueur à Chelsea, qu’il a également dirigé entre 1961-67 et a retrouvé sa promotion en Division 1, ainsi qu’une victoire en Coupe de la Ligue en 1965 et une dernière apparition en FA Cup deux ans plus tard.

“Tout le monde au Chelsea Football Club est très attristé d’apprendre la mort de notre ancien joueur et entraîneur Tommy Docherty”, a déclaré Chelsea.

«Tommy était une légende de notre jeu et nos pensées vont à sa famille et à ses amis proches en ce moment.»

Docherty a également eu deux postes en charge chez QPR, qui a déclaré: «C’est avec une grande tristesse que le club a appris le décès de l’ancien manager de QPR Tommy Docherty. Nos pensées vont à sa famille en ce moment. Qu’il repose en paix.”

En tant que joueur, Docherty a remporté 25 sélections internationales seniors pour l’Écosse et a participé aux Coupes du monde 1954 et 1958 en plus de diriger l’équipe pendant une courte période de 12 matchs entre 1971 et 1972, avant de partir pour Old Trafford.

Il a été intronisé au Scottish Football Hall of Fame en 2013.

“Le football a perdu une énorme personnalité chez Tommy Docherty”, a déclaré le président de la Scottish Football Association (SFA) Rod Petrie. “Il était tenace sur le parc et un grand leader en dehors.

«Tommy était un habitué de l’équipe écossaise dans les années 1950 qui s’est qualifié pour deux Coupes du monde, et son bilan en tant que manager de l’Écosse était impressionnant, bien que coupé court par sa décision de prendre le poste de Manchester United.

«Il a déclaré publiquement que le plus grand regret de sa carrière était de quitter son poste de manager en Écosse et de regarder les résultats et les performances qu’il a inspirés, il est difficile de ne pas se demander ce qui aurait pu être s’il était resté.

«Son charisme et son amour pour le football ont brillé même après avoir arrêté de gérer et il était tout à fait normal que Tommy soit intronisé au Scottish Football Hall of Fame pour son service de toute une vie. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis en cette période difficile.

L’ancien ailier de Manchester United, Gordon Hill, a déclaré: «Quelle triste journée pour moi d’entendre le décès de mon Old BossTommy Docherty, (The Doc). Grand manager qui savait quel style de football jouer. Je ne peux pas exprimer mes souvenirs de lui, il y en a trop. Il se tient aux côtés des plus grands en tant que gestionnaire d’élite. RIP TD. »

Bien que Docherty se soit également avéré pour Arsenal, Chelsea et Celtic pendant ses jours de jeu, il a fait plus de 300 apparitions pour Preston et a atteint la finale de la FA Cup en 1954 en plus de remporter le titre de deuxième division 1950-51. Il a ensuite dirigé North End en 1981.

“Tout le monde à Preston North End est profondément attristé d’apprendre le décès de notre ancien joueur et entraîneur Tommy Docherty, qui a fait plus de 300 apparitions pour le club”, a déclaré Preston.

“Nos pensées vont aux proches de Tommy en ce moment triste.”

Celtic a déclaré: «Nous sommes attristés d’apprendre la mort de Tommy Docherty qui a passé deux ans avec Celtic dans les années 1940. Ses sincères condoléances à sa famille et à ses amis. DÉCHIRURE.”

L’icône de Liverpool, Sir Kenny Dalglish – qui a fait ses débuts en Écosse par Docherty en 1971 – a écrit: «C’est triste d’entendre les nouvelles de The Doc. Super footballeur et vraiment bonne compagnie. Bon bruit et sens de l’humour. Je le remercie de m’avoir offert ma première casquette écossaise. À Marie et à toute la famille nos sincères condoléances. RIP Tommy Docherty. »