Dans une déclaration faite à l’Association de la presse, la famille de Docherty a confirmé que «The Doc» était décédé paisiblement à son domicile le soir du Nouvel An après une longue maladie.

“Tommy est décédé paisiblement entouré de sa famille à la maison”, indique le communiqué.

«C’était un mari, un père et un papa très aimés et il nous manquera terriblement.

«Nous demandons que notre vie privée soit respectée en ce moment. Il n’y aura aucun autre commentaire. »

Docherty a été manager à Manchester United entre 1972 et 1977, souffrant de relégation dans l’ancienne deuxième division avant de ramener le club dans l’élite en tant que champion dès la première fois.

Il a également conduit United à des finales consécutives de la FA Cup, la victoire à Wembley en 1977 privant le Liverpool de Bob Paisley d’un triplé potentiel.

Docherty a commencé une carrière de manager de 27 ans qui a réuni un total de 13 clubs à Chelsea en 1961, restant dans l’ouest de Londres pendant six ans et guidant le club vers la première division en plus de gagner la Coupe de la Ligue 1965 et d’atteindre la FA 1967 Finale de la coupe.

L’Ecossais avait également deux sorts en charge à QPR en plus de passages à Rotherham, Aston Villa, Derby, Preston, Wolves et Altrincham. Il a pris sa retraite en 1988.

Docherty a également dirigé l’équipe nationale écossaise entre 1971-72 et a eu des séjours à l’étranger avec le FC Porto au Portugal et Sydney Olympic et South Melbourne en Australie.

En tant que joueur, il a fait plus de 300 apparitions pour Preston entre 1949-58 – faisant une finale de la FA Cup et remportant un titre de deuxième division – et s’est avéré 82 fois pour Arsenal en plus de jouer pour le Celtic et Chelsea.

Docherty a également remporté 25 sélections internationales seniors pour l’Écosse et a joué à la Coupe du monde 1958 en Suède.