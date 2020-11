Tommy Heinsohn, un ancien joueur, entraîneur et diffuseur des Celtics de Boston qui est deux fois membre du Temple de la renommée, est décédé, a annoncé l’équipe mardi. Il avait 86 ans. Heinsohn est la seule personne à être impliquée dans les 17 championnats NBA des Celtics.

“Pour toutes ses réalisations en tant que joueur, entraîneur et diffuseur, c’est la riche personnalité de Tommy qui a défini l’homme”, ont déclaré les Celtics dans un communiqué. “Un père, un grand-père et un mari aimant. Un peintre talentueux et un partenaire de golf dynamique. Mentor non officiel de décennies d’entraîneurs et de joueurs des Celtics. Un critique constructif fréquent des arbitres. Créateur de la plus” statistique celtique “de tous, The Tommy Point. Et un amour sans bornes pour tout ce qui concerne les Boston Celtics, une passion qu’il partageait avec les fans depuis 64 ans. “

Nous prenons ce temps pour célébrer la vie et l'héritage de Tommy Heinsohn et pour partager le chagrin de son décès avec sa famille, ses amis et ses fans. Tant qu'il y aura les Boston Celtics, l'esprit de Tommy restera vivant.

Heinsohn a commencé sa carrière chez les Celtics en 1956 en tant que joueur. Il a été nommé dans l’équipe All-Star en 1957, a remporté le titre de recrue de l’année et a aidé les Celtics à remporter le titre NBA. De là, Heinsohn serait nommé All-Star cinq fois de plus et menait les Celtics à sept championnats consécutifs (1959-1965). Pendant ce temps, Heinsohn était le meilleur buteur de l’équipe dans quatre de ces titres.

En 1969, Heinson est devenu l’entraîneur-chef des Celtics et a poursuivi sa carrière avec succès. Il a mené la franchise aux titres NBA en 1974 et 1976, a remporté cinq titres de la division Atlantique et a été nommé entraîneur de l’année en 1973 après que l’équipe ait remporté 68 matchs. Heinsohn a été intronisé au Naismith Basketball Hall of Fame en tant que joueur en 1986 et à nouveau en tant qu’entraîneur en 2015. Il est l’un des quatre seuls à être intronisé au Basketball Hall of Fame en tant que joueur et entraîneur.

“J’étais flatté, mais je savais qu’il restait encore quelques années à Russell”, a déclaré Heinsohn dans une interview avec Michael McClellan en parlant d’accepter le poste d’entraîneur-chef avec les Celtics. “Je ne pouvais pas accepter le poste car, à part Red , il n’y avait qu’une seule autre personne qui pouvait entraîner et motiver Bill Russell – et c’était Bill Russell. “Heinsohn a joué au basket-ball universitaire à Holly Cross de 1953 à 1956 et est devenu le meilleur buteur de tous les temps de l’école. Il est né à Jersey City, New Jersey et a joué au basketball au lycée à Saint Michael’s.