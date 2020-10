La rock star Tommy Lee promet de quitter les États-Unis si le président Donald Trump remporte la réélection en novembre. L’ancien batteur de Mötley Crüe, 58 ans, a supplié les gens de “trouver quelqu’un de réel pour diriger le pays” dans une nouvelle interview avec The Big Issues dans une condamnation cinglante de Trump qui survient au milieu d’un troisième pic dans les cas de COVID-19 du pays.

Si Trump est élu pour un deuxième mandat, Lee, qui est né à Athènes, en Grèce et a grandi en Californie, a déclaré: «Mec, je jure devant Dieu que si cela se produit, alors je viens visiter le Royaume-Uni, je suis hors d’ici . Je retournerai dans ma patrie, je retournerai en Grèce et je trouverai une maison sur l’une des îles. ” Le rockeur a ajouté que le fait d’avoir l’ancienne star de Celebrity Apprentice comme chef de file rend les États-Unis “embarrassants” pour le reste du monde.

“Ce qui pique le plus, c’est que j’ai l’impression que nous sommes embarrassants”, a-t-il poursuivi. «J’ai l’impression que les gens en Europe et dans le reste du monde regardent l’Amérique et pensent: ‘Qu’est-ce que vous faites là-bas? temps dans l’histoire américaine, Lee a déclaré que la seule chose qui le garde optimiste est la possibilité future de jouer à nouveau de la musique devant les gens.

“Je peux juste imaginer ce que ça va être d’être sur scène avec autant de gens et cette énergie quand c’est bien d’être à nouveau ensemble. Ça va être inestimable – ce genre d’énergie que je ne reverrai probablement jamais dans mon à vie », dit-il. «Peux-tu imaginer ce que ça va être? Holy s…!

Lee n’est pas la première célébrité à avoir juré de quitter les États-Unis lors de l’élection de Trump, Miley Cyrus ayant fait cette promesse sur les réseaux sociaux en 2016. Lena Dunham a également promis de fuir le pays à l’élection de Trump, mais a partagé sur Instagram après le jour du scrutin qu’elle resterait pour «se battre» pour son pays.

«Je peux survivre en restant dans ce pays, MON pays, pour me battre et vivre et utiliser mon embarras de bénédictions pour faire ce qui est juste», a-t-elle écrit. «Il est facile de plaisanter sur le fait de déménager au Canada. Il est plus difficile de voir et d’aimer les gens qui remplissent votre boîte aux lettres de haine. Il est plus difficile de voir ce qui doit être fait et de le faire. Il est plus difficile de vivre, pleinement et douloureusement conscient de l’injustice qui nous entoure, de chérir et de craindre votre pays à la fois. Mais je suis prêt à essayer. Voulez-vous essayer avec moi? “