L’ancien entraîneur-chef des Auburn Tigers, Tommy Tuberville, a régulièrement fait tourner les têtes depuis qu’il a remporté l’un des sièges du Sénat de l’Alabama aux élections de novembre. Il l’a récemment fait à nouveau en s’adressant à la caméra avec une militante libérale, Lauren Windsor. Tuberville a suggéré qu’il soutenait une contestation du vote du Collège électoral qui a certifié la victoire du président élu Joe Biden.

“Vous voyez ce qui s’en vient. Vous avez lu à ce sujet à la Chambre. Nous allons devoir le faire au Sénat”, a déclaré Tuberville dans la vidéo capturée par Windsor. L’ancien entraîneur d’université a fait ces commentaires lors d’un rassemblement pour les sens. Kelly Loeffler (R-Ga.) Et David Perdue (R-Ga.) En Géorgie. Il a prononcé un discours devant les participants puis a quitté l’événement. Les commentaires sur le soutien à la contestation du vote du collège électoral ont eu lieu à l’extérieur alors que Tuberville partait.

RUPTURE: Défiant McConnell, le sénateur élu Tuberville suggère qu’il défiera le collège électoral, tout en stoppant en Géorgie pic.twitter.com/1z5wJ2ajVP – Lauren Windsor (@lawindsor) 17 décembre 2020

Au cours de son discours, Tuberville a également déclaré qu ‘”ils” essaieraient de mentir, de tricher et de voler le second tour des élections en Géorgie, “comme ils l’ont fait lors de l’élection présidentielle”. Il a dit aux rassembleurs que “vous n’abandonnez pas” le président Donald Trump et qu’ils “feraient tout corriger”.

Le représentant républicain Mo Brooks de l’Alabama est la personne qui mène la charge pour renverser les résultats des élections à la Chambre. Tuberville a montré son soutien à Brooks, ce qui maintiendrait la conversation. Pour qu’un sénateur se joigne au défi, la Chambre et le Sénat devraient débattre puis voter sur la question.

“Je vais faire ce que je vais faire, et c’est lutter pour ce que je crois, c’est que nous avons besoin d’une amélioration de notre système électoral, que d’autres personnes se joignent ou non à eux”, a déclaré Brooks lors d’une discussion avec CNN. << L'objectif n ° 1 est de rejeter les soumissions de votes des collèges électoraux des États qui ont des systèmes électoraux tellement défectueux sur le plan systémique, qu'ils les corrigeront et ne perpétueront jamais ni ne renforceront la capacité des voleurs électoraux à se livrer à la fraude électorale et au vol d'élection dans le avenir."

Le Collège électoral a officiellement voté lundi pour confirmer Biden en tant que président élu, ce qui a conduit aux commentaires du chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell. Il a pris la parole au Sénat et a officiellement reconnu la victoire de Biden. Il a également parlé de l’histoire de Kamala Harris.

“Notre pays a, officiellement, un président élu et un vice-président élu”, a déclaré McConnell, par CBS News. “Je tiens à féliciter le président élu Joe Biden. Le président élu n’est pas étranger au Sénat. Il se consacre au service public depuis de nombreuses années … Au-delà de nos différences, tous les Américains peuvent être fiers que notre nation ait un vice féminin. président élu pour la toute première fois. “