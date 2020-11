L’ancien entraîneur des Auburn Tigers, Tommy Tuberville, a récemment suscité des critiques après avoir mené une interview. Il a battu le sénateur Doug Jones pour obtenir le siège du Sénat américain en Alabama, puis a répondu aux questions sur le point de savoir si le GOP utilisera une majorité potentielle au Sénat pour adopter une loi pendant le mandat du président élu Joe Biden dans le bureau ovale. Il a répondu en disant qu’il “ne se soucie pas” si vous êtes un démocrate ou un républicain. Il a dit qu’il avait reçu le mandat d’aider les gens.

Cependant, Tuberville a également incorrectement énuméré les trois branches du gouvernement, qui sont le législatif (le Sénat et la Chambre), l’exécutif (la présidence) et le judiciaire (la Cour suprême). L’ancien entraîneur-chef a poursuivi en disant que son père s’était battu pendant la Seconde Guerre mondiale pour «libérer l’Europe du socialisme». De nombreux utilisateurs de Twitter ont vu cette interview et ont répondu en critiquant fortement Tuberville et son intelligence. Les commentaires ont continué alors que de plus en plus de gens réagissaient à ses erreurs.

Il s’avère que l’ancien entraîneur d’Auburn f-ball, AL Sen-élu Tommy Tuberville ne connaît pas les 3 branches, pourquoi nous avons combattu la Seconde Guerre mondiale, et que vous ne pouvez pas collecter des fonds auprès de votre bureau du Sénat. Quelle surprise! – Al Franken (@alfranken) 13 novembre 2020

Il existe un vaccin pour cela. Éducation. En tant que pays, nous devons y investir. – Relax We Got This 💙🇺🇸 (@NLeszcynski) 13 novembre 2020

Quelle est la principale raison pour laquelle Tuberville dit les mauvaises branches du gouvernement? Il y avait de nombreuses opinions différentes sur les médias sociaux. Plusieurs ont simplement dit qu’il n’avait pas une bonne éducation, tandis que d’autres ont emprunté une voie plus dure.

prevnext

Je vis en Alabama, et bien que je fasse tout ce que je pouvais pour aider Doug Jones, je savais que la plupart des Alabamiens ne pourraient pas résister à un ancien entraîneur d’Auburn FB. S’il vous plaît, avez-vous été ici? – Liz Hanlon (@lizhanlon) 13 novembre 2020

D’accord! Peut-être que les élus devraient également être tenus de passer un test de QI. – Nina (@ tammi341) 13 novembre 2020

Les tests de QI et les tests de citoyenneté devraient-ils devenir une exigence pour une fonction politique? Plusieurs personnes ont offert cette opinion après avoir lu l’interview de Tuberville. Ils ont dit qu’il n’avait pas une connaissance de base du gouvernement et qu’il ne devrait pas devenir membre du Sénat. Plusieurs autres ont pris part à cette conversation et ont offert des opinions similaires sur les réseaux sociaux.

prevnext

Tout le monde en Alabama sait que les trois branches sont l’attaque, la défense et les équipes spéciales. – Philip Beckert (@zoobadger) 13 novembre 2020

C’est presque comme si le Parti républicain était devenu rien d’autre que des gens agissant comme s’ils savaient ce qu’ils faisaient! – Max (@robespierresson) 13 novembre 2020

Les discussions sur Tuberville se sont poursuivies sur Twitter et ont fréquemment évoqué son parti politique. Il existe un fossé profond entre ceux qui s’identifient comme démocrates et leurs homologues républicains, ce qui ne devient plus évident sur Twitter que lorsque divers utilisateurs bénéficient de la protection de leurs écrans. Les commentaires en cours sur Tuberville ont montré qu’il n’y a pas d’amour perdu entre les partis politiques, surtout après une élection.

prevnext

@TTuberville vous êtes une personne triste ….. Le fait que vous ne puissiez pas faire la différence entre le communisme et le fascisme est dérangeant! – Bill Fleming (@ BillFle66695456) 15 novembre 2020

Arrête ça Ron … Tommy essaie toujours de se concentrer sur les trois branches du gouvernement. Vous savez, la Nina, la Pinta et la Santa Maria. – Trent Keeling (@KeelingTrent) 15 novembre 2020

L’une des personnes les plus bruyantes à propos de Tuberville sur les réseaux sociaux était Ron Perlman. L’acteur de Sons of Anarchy ne se retient pas avec ses commentaires politiques, surtout lorsqu’ils concernent le président Donald Trump et ses partisans. Perlman a poursuivi cette tendance en discutant de l’ancien entraîneur de football.

prevnext

si ça vous fait imaginer l’Allemagne, vous êtes Tommy Tuberville – poormansfeminist (@ poormansfemini1) 15 novembre 2020

Était-il un entraîneur de football comme @TTuberville? Le stupide est mauvais dans le Sud. – WBW (@ K98nights) 15 novembre 2020

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le pays est divisé, conduisant à des disputes et à la haine entre les citoyens. Un exemple est la croyance de nombreuses personnes dans le Nord que chaque habitant du Sud est un crétin. Plusieurs continuaient à exprimer cette opinion sur les réseaux sociaux après avoir lu l’interview de Tuberville. Plusieurs ont allégué qu’il n’était que «l’un des nombreux» qui n’avaient aucune intelligence.

prevnext

Je l’ai entendu de Tommy Tuberville. – JJ (@jjconnerton) 15 novembre 2020

Doug, ce n’est pas ce que les médias nous disent C’est ce que les maths nous disent Demandez à @TTuberville de vous expliquer Il est comme un boursier républicain de Rhodes – The Tangerine Tantrum (@ TheTangerineTa1) 15 novembre 2020

De nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont fait des blagues sur Tuberville et son parti politique après avoir entendu parler de ses erreurs d’interview. Ils ont dit qu’il n’était pas très intelligent, mais ils ont également dit qu’il avait plus de connaissances quotidiennes que le reste du parti républicain. Ces commentaires se sont poursuivis sur Twitter alors que de plus en plus de personnes participaient à diverses discussions politiques.

prevnext

Lol … vous devriez étudier l’histoire / l’éducation civique de 5e année pendant les prochains mois, et cesser immédiatement de commenter sur des sujets dont vous en savez si peu. – Patrick Mc Nelis (@ PatrickMcNelis8) 15 novembre 2020

@TTuberville, vous voudrez peut-être répondre à ce quiz. https://t.co/5nr2guFMMH – Tim Martin (@ TimTmartin5027) 15 novembre 2020

Il existe plusieurs questionnaires et sources d’information sur Internet qui peuvent aider les gens à en apprendre davantage sur l’histoire des États-Unis et les branches de leur gouvernement. De nombreuses personnes sur Twitter ont déclaré que Tuberville devait utiliser ces ressources. Certains lui ont même envoyé en parlant de son intelligence.

prev