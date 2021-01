T

Ony Blair critique aujourd’hui vivement la réponse de la Grande-Bretagne à Covid-19, affirmant que ce n’est «pas assez bon» et que cela peut prendre deux ou trois ans pour gagner la bataille contre le virus.

Il a déclaré qu’une action était nécessaire «à une échelle radicalement plus grande et meilleure qu’à l’heure actuelle» dans quatre domaines clés, notamment la vaccination, les tests et la collecte de données.

«Le système dira qu’il fait de son mieux sur tous les fronts», écrit M. Blair. «La dure vérité est que ce mieux n’est pas assez bon.

«Cette crise ne se termine pas de sitôt; et les dommages économiques et sanitaires d’un verrouillage prolongé sont effrayants.

«Notre adversaire – ce virus – est intelligent, agile, résilient et prêt à changer instantanément, il est menacé, pour conjurer la menace. Nous devons être les mêmes. »

L’ancien dirigeant travailliste a été une voix indépendante de premier plan dans la pandémie, et a été le premier à proposer de retarder un deuxième vaccin pour permettre à plus de personnes d’obtenir le médicament dans les premières semaines de déploiement.

Il a également mené des appels pour des tests de masse utilisant des tests d’écoulement latéral, que le gouvernement déploie cette semaine.

S’adressant séparément au Standard, M. Blair a répondu aux informations selon lesquelles il prévoyait un «retour» politique grâce à son rôle dans la pandémie. «Le seul retour qui m’intéresse est que notre pays revienne à la normale le plus rapidement possible afin que les gens puissent vivre leur vie en toute sécurité et que notre économie puisse se remettre sur les rails», a-t-il déclaré.

Dans son article, il propose une autre nouvelle idée – un «Covid Pass» volontaire pour les personnes qui ont été vaccinées et testées négatives, débloquant les restrictions de voyage et leur donnant accès à de grands événements «de la participation à un concert de l’O2 à la finale de la FA Cup». Le gouvernement a démenti les informations selon lesquelles il examinait un «passeport» Covid qui pourrait comporter des privilèges similaires.

Il appelle également à une plus grande collecte de données sur les tests et la vaccination, à partager avec les communautés scientifiques du monde entier. Et il soutient que les pénuries de vaccins doivent être atténuées en aidant davantage les fabricants, y compris en leur garantissant d’acheter chaque dose.

Il dit que la réponse britannique à la crise a été «à chaque étape» trop lente pour identifier de nouveaux dangers. Il a souligné: «Ce n’est pas une critique du gouvernement britannique. Tous les gouvernements ou presque tous ont été dans la même position. »

Mais il énumère une série de mesures prises par le gouvernement, y compris l’espoir que le premier verrouillage pourrait mettre fin à la crise, l’approche à plusieurs niveaux, et espère que le «verrouillage d’hiver frais» donnerait une pause avant l’arrivée de la vaccination.