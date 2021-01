T

Ony Blair a déclaré que tout le pays devait être placé sous un programme de vaccination contre le Covid-19 intensifié avec jusqu’à cinq millions de coups par semaine.

Ses commentaires de dimanche interviennent alors que le NHS se prépare à déployer le nouveau vaccin approuvé par l’Université d’Oxford et AstraZeneca, avec 530000 doses disponibles pour distribution à travers le Royaume-Uni à partir de lundi.

Des centaines de nouveaux sites de vaccination devraient être opérationnels cette semaine alors que le NHS intensifie son programme de vaccination contre les coronavirus.

Les cas de coronavirus nouvellement confirmés étaient supérieurs à 50000 pour le cinquième jour consécutif lorsque les chiffres britanniques ont été publiés samedi, avec un record de 57725 cas confirmés en laboratoire et 445 autres décès dans les 28 jours suivant un test positif.

M. Blair a déclaré à Times Radio: «En raison de cette nouvelle variante, nous devons changer complètement notre stratégie à mon avis.

«Non seulement Pfizer et AstraZeneca, mais peut-être avec l’arrivée du nouveau vaccin Johnson & Johnson.

«Nous devrions viser à obtenir jusqu’à trois, quatre, cinq millions par semaine.

Tony Blair dit qu'un plan est nécessaire pour amener le Royaume-Uni à 5 millions de coups par semaine

«Nous devons mettre tout le pays sous un programme de vaccination très, très rapidement, car à l’heure actuelle, grâce à cette nouvelle variante, nous avons le choix entre un verrouillage sévère ou la vaccination.

«Mais il n’y a pas d’autre choix.»

M. Blair a déclaré que la fermeture des écoles était une «catastrophe» pour les enfants, en particulier les plus pauvres. Mais il ne pouvait pas voir comment ils pouvaient rester ouverts.

Il a ajouté: «D’une part, ils ne sont pas éduqués.

«Mais il est également tout à fait compréhensible que les enseignants et les parents disent, non parce qu’ils pensent que leurs enfants… le risque pour les enfants est très, très faible, c’est le risque de taux de transmission et c’est le risque pour les enseignants et les parents, et donc pour ceux qui les parents se mélangent avec.

«Donc, pour toutes ces raisons, cela souligne encore une fois pourquoi il est si important de lancer la vaccination.»

M. Blair a ajouté: «À moins qu’il n’y ait un changement radical de nature radicale dans le programme de vaccination, il est très difficile de voir comment vous allez garder les écoles ouvertes.

«Si j’étais Premier ministre en ce moment, je dirais à l’équipe de Downing Street: ‘J’ai besoin que vous me donniez un plan pour obtenir jusqu’à cinq millions de (vaccinations) par semaine.”

Boris Johnson a déclaré que les parents devraient renvoyer les enfants d’âge primaire dans les écoles ouvertes cette semaine, car il a laissé entendre des mesures plus strictes contre les coronavirus pour l’Angleterre.

Le Premier ministre a déclaré à Andrew Marr de la BBC qu’il n’avait «aucun doute» que les salles de classe étaient sûres et que le risque pour les jeunes était «très, très faible» au milieu des appels des syndicats d’enseignants à fermer toutes les écoles pendant les deux prochaines semaines.

Les secondes doses du vaccin de l’Université d’Oxford ou du vaccin Pfizer / BioNTech en cours de distribution auront désormais lieu dans les 12 semaines au lieu des 21 jours initialement prévus avec ce dernier, suite à un changement d’orientation qui vise à accélérer la vaccination.

Dans le Mail de dimanche, le médecin-chef adjoint, le professeur Jonathan Van-Tam, a déclaré que ce schéma posologique “sauverait le plus de vies et éviterait le plus d’hospitalisations”.

Il a déclaré: «Si une famille a deux grands-parents âgés et qu’il y a deux vaccins disponibles, il vaut mieux donner à la fois une protection de 89% que de donner une protection de 95% avec deux doses rapides, et l’autre grand-parent aucune protection du tout.

«Le virus se propage malheureusement rapidement, et c’est une course contre la montre.

“Ma mère, ainsi que vous ou vos proches plus âgés, pourriez être affectés par cette décision, mais c’est toujours la bonne chose à faire pour la nation dans son ensemble.”