Le NHS et l’ensemble du système font des efforts herculéens face au défi particulièrement complexe et difficile de Covid-19.

Les annonces d’hier concernant les tests de masse et le déploiement des vaccins sont de bonnes nouvelles. Mais malheureusement, notre ennemi – le virus – est également en train de doubler et de muter comme Londres le sait très bien à ses dépens. Nous sommes très probablement dans une bataille de deux à trois ans avec Covid-19.

Il semble que les vaccins que nous avons sont bons contre le virus que nous avons actuellement. Mais les mutations du «Kent» et de l’Afrique du Sud, et les rapports spéculatifs d’autres ailleurs, ne font que souligner ce que la science nous a dit depuis le début: le virus est très contagieux, intelligent, ouvert à des mutations constantes et donc très difficile à contrôler.

Certaines choses claires dès le départ ont néanmoins une urgence infiniment plus grande maintenant.

Plus vite nous sommes vaccinés, moins il y a de chance de mutation. Ainsi, l’accélération du vaccin est primordiale. Nous avons besoin de la capacité à l’échelle nationale et mondiale d’analyser immédiatement de nouvelles souches et, si nécessaire, de préparer de nouveaux vaccins.

La collecte de données est absolument vitale – de l’enregistrement de chaque vaccination de manière centralisée, au suivi de chaque personne vaccinée pour vérifier les réponses, à l’étude de la manière dont différents types de personnes sont affectés de quelle manière par différents vaccins, à l’enregistrement de chaque test, à la mise en place de l’exigence d’un Covid Pass au moins pour voyager et probablement pour tout, de la participation à un concert de l’O2 à la finale de la FA Cup.

Nous devons intensifier les nouveaux médicaments thérapeutiques qui seront mis en service.

Les entreprises de vaccins ont besoin d’une assurance financière que tout ce qu’elles fabriquent sera acheté et que toute aide sera fournie pour accélérer la fabrication et la livraison, y compris l’amélioration des processus d’approbation réglementaire.

Le gouvernement devrait réunir un panel de conseillers de haut niveau – scientifiques, cliniciens, producteurs pharmaceutiques, régulateurs – issus des meilleurs du monde. Ils devraient donner des conseils sur la manière dont les processus peuvent être accélérés et les délais de décision radicalement raccourcis.

La crise a révélé des faiblesses fondamentales dans l’architecture mondiale de la santé, de la surveillance des données au développement des vaccins en passant par les procédures d’essai, la production et la fabrication. Ceux-ci doivent être corrigés.

Mais en attendant, nous sommes au milieu d’une crise changeante et nous ne pouvons pas attendre ces corrections.

À chaque étape de cette crise, bien que les systèmes se soient adaptés pour faire des choses remarquables, nous avons toujours été derrière la courbe

Nous avons toujours été derrière la courbe et non devant elle. Nous sommes maintenant dans une nouvelle situation. Mais nous avons constamment traversé cette crise dans une situation nouvelle et nous ne l'avons réalisé que trop tard.

Ce n’est pas une critique du gouvernement britannique. Tous les gouvernements, ou presque tous, ont été dans la même position.

Nous pensions qu’un verrouillage de Pâques / début d’été permettrait un assouplissement et une sortie de crise. À l’exception des pays capables de manière plausible d’élaborer une stratégie d’éradication (qui exigeait un verrouillage très précoce), cela n’allait jamais se produire.

Il était certain qu’au fur et à mesure que nous ralentissions, le niveau de la maladie remonterait. Et en effet, c’est le cas.

Nous avons alors pensé que nous pourrions appliquer une approche à plusieurs niveaux au verrouillage et nous concentrer sur les zones «hotspot» tandis que d’autres étaient libérées. Cela n’allait jamais marcher; et ce n’est pas le cas.

Nous avons alors pensé qu’un nouveau verrouillage hivernal nous permettrait une dernière pause avant l’arrivée de la vaccination au printemps et en été. Mais le virus avait muté.

Les taux de transmission sont devenus incontrôlables. La vaccination selon le calendrier prévu n’est pas adéquate et nous ne pouvons pas l’accélérer sans des plans massifs et bien préparés en place, qui ne sont pas encore là.

Nous devons aller sur une nouvelle base. Je sais que c’est facile à dire et extrêmement difficile à faire

Je sais que c'est facile à dire et extrêmement difficile à faire.

Je sais que les membres du gouvernement seront profondément frustrés par ce qu’ils considéreront comme des conseils ou des critiques de la part de ceux de l’extérieur lorsqu’ils penseront qu’ils mettent tout en œuvre pour vaincre cette maladie.

Mais nous devons faire quatre choses à une échelle radicalement plus grande et meilleure qu’actuellement. Obtenir plus de vaccins produits et entre nos mains. Faire entrer les vaccins dans les bras de la population.

Tests de masse utilisant les meilleurs tests rapides possibles pour le contrôle et la compréhension des maladies. Et un système de données qui enregistre dans les moindres détails toutes les informations Covid-19 dont nous avons besoin.

Le système dira qu’il fait de son mieux sur tous les fronts. La pure vérité est que ce mieux n’est pas suffisant.

Cette crise ne se termine pas de sitôt; et les dommages économiques et sanitaires d’un verrouillage prolongé sont effrayants.

Notre adversaire – ce virus – est intelligent, agile, résilient et prêt à changer instantanément, il est menacé, pour conjurer la menace.

Nous devons être les mêmes.