Tony Chimel ne travaille plus pour la WWE. Selon Mike Johnson de PWInsider.com, l’annonceur de longue date du ring a été libéré de la WWE lors de la dernière série de licenciements. Il a été rapporté que 10 à 15 membres du personnel ont été licenciés, et Chimel est le nom le plus notable.

Chimel, 53 ans, est officiellement à la WWE depuis 1991 et a été le premier annonceur du ring de SmackDown. Il a commencé à annoncer les événements du WWF dans le nord-est en 1983, mais lorsqu’il est arrivé à la WWE en 1991, il a été recruté à plein temps pour devenir technicien. Il est devenu un annonceur de ring à temps plein et serait l’annonceur de SmackDown jusqu’à ce qu’il déménage à ECW en 2007. Chimel est retourné à SmackDown et a été impliqué dans plusieurs intrigues. Il a également annoncé à NXT et a pris un congé et annoncé lors de salons. Chimel est également connu pour ses apparitions à la télévision pour Christian et le WWE Hall of Famer Edge, notamment en faisant des camées sur leur émission sur le réseau WWE.

La nouvelle de Chimel survient des mois après la mort du légendaire annonceur de ring de la WWE, Howard Finkel, à l’âge de 69 ans. Beaucoup considèrent Finkle comme le meilleur annonceur de ring de l’histoire de la WWE. La sortie de Chimel intervient également quelques semaines seulement après le retour de l’ancien annonceur du ring, Lilian Garcia, dans la société, mais uniquement en tant qu’animateur de l’émission Chasing Glory, qui peut être vue sur le réseau WWE. PopCulture.com a récemment rencontré Garcia et a révélé qu’elle était sur le point de ne pas devenir un annonceur de ring pour la WWE.

“Je n’ai presque même pas assisté à l’audition”, a révélé Garcia. «Quand mon agent m’en a parlé, je me suis dit: ‘Le Fonds mondial pour la nature?’ Il était comme, ‘Non, non, non, la Fédération mondiale de lutte.’ J’étais comme, ‘Attends, lutte?’ »Garcia a alors dit que son agent lui avait dit d’aller à l’audition parce que« on ne sait jamais ». Elle a également noté que c’était le «meilleur conseil» qu’elle avait pris. “Ayez l’esprit ouvert et faites-le quand même”, a déclaré Garcia. “On ne sait jamais.”

En ce qui concerne les annonceurs actuels du ring de la WWE, Greg Hamilton travaille pour la marque SmackDown tandis que Mike Rome s’occupe des tâches à Raw. Bot est à la WWE depuis 2016 et Rome est même un ancien champion de la WWE. En décembre de l’année dernière, Rome a remporté le titre 24/7 après avoir battu Samir Singh. Cependant, Singh a rapidement remporté le titre après avoir épinglé Rome par un rollup surprise.