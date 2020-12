Acteur mexicain Tony Dalton Il fera partie du casting du nouveau film de Marvel Universe ‘Hawkeye’, où il a été considéré comme dans le film de super-héros.

Le rôle de Dalton ne sera ni plus ni moins que celui de Jack Duquesne, connu sous le nom de ‘Swordsman’, qui est l’un des formateurs et enseignants de ‘Oeil de faucon’. Un personnage très intéressant qui a cette dualité entre le bien et le mal.

Le rôle principal de la bande le prend Jeremy Renner, qui est «Hawkeye» et qui prendra désormais le rôle de «Black Widow» en remplacement de Scarlett Johansson sera l’actrice Florence Pugh.

Quand ça sort?

On ne sait pas pour le moment quand la première du film de super-héros aura lieu, mais c’est l’une des productions qui arrivent dans le monde Marvel et qui est maintenant en Disney Plus.

Avec cela, Tony Dalton continue cette série d’acteurs mexicains qui ont rejoint les films de super-héros, car on a récemment appris que Tenoch Huerta sera dans Black Panther 2.

Le magazine Variety était chargé de confirmer que Dalton fera partie de ce film «Hawkeye» qui promet d’être l’un des plus excitants des années à venir.

Pour; Le héraut du Mexique