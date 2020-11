L’ancien PDG de Zappos, Tony Hsieh, est décédé vendredi, a déclaré son entreprise à CNN. Hsieh aurait été gravement blessé chez une femme au foyer alors qu’il rendait visite à des membres de sa famille dans le Connecticut, et serait décédé alors qu’il était entouré de membres de sa famille. Il avait 46 ans.

Après avoir été PDG de Zappos, Hsieh a ensuite travaillé comme visionnaire pour une entreprise basée à Las Vegas appelée DTP Companies, qui a contacté les journalistes après son décès. La porte-parole Megan Fazio a confirmé la mort de Hsieh en déclarant: “La gentillesse et la générosité de Tony ont touché la vie de tout le monde autour de lui et ont illuminé à jamais le monde. Au lieu de pleurer sa transition, nous vous demandons de vous joindre à nous pour célébrer sa vie.” La famille de Hsieh espère également qu’il se souviendra de lui par son mantra: «livrer le bonheur».

Tony Hsieh, le luminaire de Zappos qui a révolutionné le secteur de la chaussure, décède à 46 ans https://t.co/8mWwFgFKWg – Yashar Ali 🐘 (@yashar) 28 novembre 2020

Hsieh avait récemment pris sa retraite de son travail chez Zappos, après avoir travaillé pour l’entreprise pendant 20 ans. Son successeur, l’actuel PDG de Zappos, Kedar Deshpande, a également publié vendredi une déclaration sur le décès de Hsieh.

“Le monde a perdu un formidable visionnaire et un être humain incroyable”, a écrit Deshpande. “Nous reconnaissons que non seulement nous avons perdu notre ancien leader inspirant, mais que beaucoup d’entre vous ont également perdu un mentor et un ami.”

D’autres chefs d’entreprise ont également publié des hommages publics à Hsieh, dont Dan Price de Gravity Payments, qui a écrit: “Tony Hsieh a toujours été généreux avec moi. Il me parlait de tout et c’était toujours un bon moment. RIP Tony.” Le directeur technique de PayPal, Max Levchin, a écrit que Hsieh était «un penseur vraiment original, un entrepreneur brillant et un ami généreux et généreux pour tant de gens». L’investisseur technologique Chris Sacca a ajouté: “Il a remis en question chaque hypothèse et a partagé tout ce qu’il a appris en cours de route. La terre a perdu une personne merveilleusement étrange et serviable.”

Hsieh a également reçu des hommages élogieux de la part des dirigeants communautaires et des fonctionnaires de sa ville natale de Las Vegas, au Nevada. Le conseiller municipal Cedric Crear a tweeté: “Une personne tellement créative et innovante qui a contribué de manière positive à changer le paysage du centre-ville de Las Vegas. Nous avons travaillé sur des projets sympas pour Downtown. Dieu accélère sa famille, ses collègues et notre communauté.”

Faisant écho à cela, le gouverneur du Nevada, Steve Sisolak, a écrit: “Tony Hsieh a joué un rôle central dans la transformation du centre-ville de Las Vegas. Kathy et moi envoyons notre amour et nos condoléances à la famille et aux amis de Tony pendant cette période difficile.” Hsieh laisse ses amis, sa famille et ses collègues pleurer sa perte. Jusqu’à présent, il n’y a aucun mot sur les monuments commémoratifs publics ou les services funéraires pour lui.