Tony La Russa retourne à la pirogue. Jeudi, le Baseball Hall of Famer a été nommé nouveau manager des White Sox de Chicago. Ce sera son deuxième passage en tant que manager des White Sox alors qu’il occupait le poste de 1979 à 1986.

“Mon cœur était toujours dans la pirogue”, a déclaré La Russa lors d’un appel médiatique Zoom avec le directeur général Rick Hahn via MLB.com. «À cela, quand la première enquête a été faite sur les White Sox, je me suis réveillé parce que j’étais frustré, étant à l’étage, mais plus particulièrement, je pense que tous les gestionnaires comprendraient cela, tout le monde comprendrait cela, combien il est rare d’avoir une opportunité. pour gérer une équipe aussi talentueuse et proche de la victoire. ” La saison dernière, les White Sox ont terminé avec un dossier de 35-25 et ont atteint les séries éliminatoires. Ils ont perdu contre l’Oakland Athletics dans la série wild-card, mais La Russa aime ce qu’il voit dans cette équipe.

“La plupart du temps, vos chances sont le contraire”, a déclaré La Russa. “Donc, la combinaison d’avoir hâte de revenir là-bas et de me vérifier pour avoir l’énergie et tout ça, et les White Sox qui font l’appel avec une chance de gagner plus tôt que tard, je suis ravi qu’ils aient fait ce choix. et j’ai hâte de voir ce qui nous attend.

La Russa a été intronisée au Temple de la renommée du baseball en 2014 après avoir organisé l’une des carrières les plus réussies de tous les temps. Au cours de ses 33 saisons en tant qu’entraîneur, La Russa a remporté 2728 matchs en 33 saisons. Il a remporté trois titres de la Série mondiale et a remporté le prix du manager de l’année à quatre reprises. Son premier championnat de la Série mondiale est venu en 1989 avec l’athlétisme. Il a ensuite remporté le titre avec les Cardinals de Saint-Louis en 2006 et 2011.

Mais aussi fort que le curriculum vitae de La Russa, il y a quelques questions sur la location. À 76 ans, La Russa est le plus ancien manager de la MLB. De plus, il n’est plus entraîneur depuis la fin de la saison 2011 et son approche à l’ancienne pourrait entrer en conflit avec les jeunes talents de la liste. Jeff Passan de ESPN a écrit: “Il hérite d’une équipe débordant de jeunes talents dynamiques – une équipe qui, à bien des égards, représente une nouvelle époque du baseball dont les principes et les priorités sont antithétiques à ceux de La Russa.”