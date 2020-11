Tony La Russa, directeur des White Sox de Chicago, a été accusé de conduite sous l’influence après avoir prétendument fait tomber sa voiture dans un trottoir en février, selon ESPN. La Russa a laissé la voiture en train de fumer sur le bord d’une route dans la région de Phoenix. Il s’agit de la deuxième arrestation connue pour conduite en état d’ébriété pour LaRussa, qui a plaidé coupable d’un délit DUI en Floride en 2007.

Cela vient après que les White Sox ont embauché La Russa pour être leur nouveau manager la semaine dernière. La dernière fois que La Russa était manager, c’était il y a neuf ans en tant que membre des Cardinals de Saint-Louis. Quand ESPN a contacté La Russa lundi soir, il a dit: “Je n’ai rien à dire” et a raccroché le téléphone. Un porte-parole des White Sox a parlé à ESPN de l’accusation de DUI de La Russa.

«Parce qu’il s’agit d’un cas actif», a-t-il déclaré tout en mentionnant que l’équipe est au courant de l’incident, «nous ne pouvons pas commenter davantage pour le moment». L’incident s’est produit le 24 février. LaRussa se tenait à côté de son VUS lorsqu’un agent de la paix a répondu à un appel. La Russa a dit aux officiers qu’il était allé dîner avec ses amis des Los Angeles Angels. Il a ensuite dit à l’agent qu’il avait heurté quelque chose et qu’un pneu avait explosé. L’agent a détecté une «légère odeur de boisson alcoolisée» et a fait subir à La Russa un test de sobriété sur le terrain.

La Russa a ensuite été placé en garde à vue et a refusé de soumettre un échantillon de son sang ou de son urine pour tester son taux d’alcoolémie. Selon les dossiers obtenus par ESPN, l’officier a obtenu un mandat de perquisition pour prélever deux tubes de sang La Russa. L’affaire a été déposée le 28 octobre, un jour avant que La Russa ne soit embauchée par les White Sox. Les dossiers indiquent que le jeune homme de 76 ans a enregistré un taux d’alcoolémie de 0,08 ou plus, et s’il est reconnu coupable, il risque jusqu’à 10 jours de prison.

La Russa est l’un des meilleurs managers de baseball de l’histoire puisqu’il a été intronisé au Temple de la renommée du baseball en 2014. Il a été le manager des White Sox (1979-1986), d’Oakland Athletics (1986-1995) et des Cardinals (1996). -2011) et a remporté une série mondiale avec les A et deux avec les cardinaux. La Russa a également remporté quatre fois le prix du gestionnaire de l’année.