Tony Lewis, le chanteur et bassiste de The Outfield, est décédé. Selon un communiqué officiel publié sur le compte Twitter du chanteur, le musicien est décédé «de façon inattendue». Il avait 62 ans. Lewis et son groupe sont peut-être mieux connus pour leur hit “Your Love”, qui a atteint la sixième place des charts Billboard, selon The Wrap. Le single était issu du premier album du groupe en 1985, Play Deep, qui a atteint le top dix aux États-Unis.

Sur Twitter, l’équipe de Lewis a publié un message informant les fans que le musicien était décédé. Dans leur message, publié mardi après-midi, ils ont déclaré que Lewis était décédé “de façon inattendue”. Ils ont continué à écrire qu’il était une «belle âme» qui était capable de toucher la vie de beaucoup avec son «amour, son esprit et sa musique». Son équipe a terminé son message en écrivant que Lewis aimait profondément ses fans et qu’il aimait passer du temps avec eux.

C’est avec beaucoup de tristesse et de tristesse d’annoncer que Tony Lewis est décédé de façon inattendue. C’était une belle âme qui a touché tant de vies avec son amour, son esprit et sa musique. Il aimait beaucoup ses fans et appréciait chaque opportunité qu’il avait en vous rencontrant tous.-Team TL pic.twitter.com/Wiif4Ldt8v – Tony Lewis de The Outfield (@TonyLewisMusic) 20 octobre 2020

Comme l’a noté Rolling Stone, Lewis est né et a grandi dans l’East End de Londres. Il s’est intéressé à la musique après avoir écouté les Beatles à la radio à l’âge de neuf ans. Lewis s’est ensuite associé au batteur Alan Jackman et au guitariste John Spinks pour former The Outfield. En plus de marquer un succès avec “Your Love”, le groupe a produit des singles tels que “Say It Isn’t So”, “Since You’ve Been Gone” et “For You”.

Jackman a ensuite quitté le groupe après avoir sorti leur album de 1989 Voices of Babylon. Lewis et Spinks sont restés avec The Outfield, produisant de la musique régulièrement tout au long des années 1990 et au début des années 2000. Les trois membres originaux du groupe se sont réunis en 2009 et ont sorti leur dernier album studio Replay. Spinks est décédé en 2014. Après sa mort, Lewis a pris une pause dans la musique. Cependant, il a ensuite retrouvé le chemin de la production de contenu avec l’aide de sa femme, Carol. Lewis a ensuite sorti son album solo, Out of Darkness, en 2018.