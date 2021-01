Dimanche après-midi, la saison régulière de la NFL se terminera avec 16 matchs. Le diffuseur de CBS Sports, Jim Nantz, convoquera comme d’habitude l’un des affrontements de haut niveau, mais il aura un nouveau partenaire dans le stand. Les protocoles COVID-19 obligeront Tony Romo à s’absenter du travail pour la première fois depuis son arrivée dans l’entreprise.

CBS Sports a annoncé le changement samedi après-midi mais n’a pas fourni plus de détails. La société n’a pas révélé si Romo avait été testé positif au coronavirus ou s’il était simplement exposé à quelqu’un qui l’a fait. Alors qu’il reste à l’écart de l’émission, l’analyste de CBS Sports Boomer Esiason rejoindra Nantz dans le stand. L’ancien quart-arrière des Bengals de Cincinnati passe généralement ses dimanches avec l’équipe NFL Today à Nate Burleson, James Brown, Phil Simms et Bill Cowher.

L’ancien quart-arrière des Cowboys de Dallas devait rejoindre Nantz pour une bataille de haut niveau entre les Rams de Los Angeles et les Cardinals de l’Arizona. Les deux équipes ont besoin d’une victoire pour atteindre les éliminatoires, mais une seule atteindra cet objectif dimanche. Ils le feront pendant qu’un ancien quart-arrière différent analyse le jeu sur le terrain.

CBS Sports n’est pas la seule entreprise à faire face aux problèmes logistiques dus au coronavirus. ESPN a été confronté à un problème similaire avant le match du Sugar Bowl de vendredi avec les Clemson Tigers et l’Ohio State Buckeyes. L’analyste de football universitaire Kirk Herbstreit a été testé positif pour le coronavirus et a annoncé qu’il ne se rendrait pas à la Nouvelle-Orléans pour appeler la demi-finale. Au lieu de cela, ESPN a installé un assortiment d’équipement chez Herbstreit et lui a permis d’appeler le jeu de manière sûre.

“Plus tôt cette semaine, j’ai été testé positif à Covid”, a tweeté Herbstreit mardi. “Heureusement, je me sens bien et ma famille va bien, mais je suis en train de suivre des protocoles qui me garderont à la maison. Je travaillerai de chez moi, le 1er janvier. [College GameDay] et plus tard ce jour-là, à l’appel du [Sugar Bowl] avec Chris (Fowler), Maria (Taylor) & Tom (Rinaldi). Je ne peux pas attendre le match revanche entre [Clemson] et [Ohio State]. “

Herbstreit a trouvé le succès en appelant la bataille entre deux meilleurs espoirs de la NFL à Justin Fields et Trevor Lawrence malgré le travail de l’isolement. Lui et ESPN ont tous deux montré qu’il était toujours possible de s’adapter à un test de coronavirus positif et de continuer à offrir des divertissements aux téléspectateurs. Cependant, Romo n’aura pas la même opportunité. L’annonce de son absence est survenue à un moment tel que CBS Sports n’aurait probablement pas pu installer l’équipement chez lui.