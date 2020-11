Il nous a fallu des années pour découvrir que Thanos Il était le méchant le plus important et le plus difficile à battre de la Univers cinématographique Marvel. Mais les choses pourraient être différentes dans le cas de Kang le conquérant, qui le remplacera comme la plus grande menace, et qui viendra apparemment à travers le voyage dans le temps. Faite par Jonathan MajorsOn ne sait toujours pas quand on le verra dans un film ou dans une série, mais Tony Stark a donné des indices sur son éventuelle arrivée.

Cela s’est passé tout au long de Avengers: Fin de partie, alors que j’essayais de trouver la bonne façon de voyager dans le temps. Après avoir obtenu avec succès toutes les gemmes Infinity de différents points du passé et récupéré tous ceux qui ont disparu après le clic de Thanos, le Mad Titan réapparut dans une version alternative des années précédant les événements d’Inifinity War.

À ce moment-là Tony Stark expliqué: si vous jouez avec le temps, il jouera avec vous. ” Hombre de Hierro J’étais consciente des répercussions et elles définissent l’existence et le mal de Kang.

Stark n’était pas au courant de son existence, mais prévoyait que quelqu’un ferait des ravages dans le cadre des conséquences de «l’ouverture de la porte» du voyage dans le temps pour apporter des changements à la réalité et à l’ordre naturel des choses. L’un d’eux est la création d’univers parallèles.

En fait, le multivers semble avoir une importance significative. pendant les quatrième et cinquième phases de l’univers cinématographique Marvel. Selon de nombreuses rumeurs, nous explorerons l’existence de réalités multiples dans les futurs films de Homme araignée, Docteur Strange et WandaVision, la série de Wanda Maximoff Oui Vue qui sera présenté en première sur Disney Plus.

Qui est Kang le conquérant?

Comme Thanos, Kang le conquérant Il est l’un des plus grands méchants des bandes dessinées Marvel. On verra sûrement une adaptation pour les films et séries de la maison de création.

Son vrai nom est Nathaniel Richards et il est un descendant de Reed Richards Oui Tempête Sue (The Fantastic Four), est né au 31ème siècle et devient obsédé par la technologie du voyage dans le temps créée par Victor von Doom. Voyagez dans le passé, devenez pharaon, puis au 20e siècle où il rencontre le docteur Doom.

Quand il essaie de retourner au 31ème siècle, il fait une erreur et passe à mille ans dans le futur, découvrant une Terre détruite. Cela lui permet de conquérir facilement la planète et d’étendre sa domination à travers la galaxie. Après cela, voyagez dans le passé pour tenter de conquérir une version plus fertile de la planète.

L’histoire d’origine de Kang le conquérant pourrait être modifié pour le Marvel Cinematic Univeerso comme cela s’est produit avec d’autres super-héros et méchants. Dans le passé, il ne pouvait pas être utilisé pour des films ou des séries, car les droits du personnage appartenaient à Renard, mais cela a changé après son achat par Disney.

