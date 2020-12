Robert Downey Jr., le symbole de l’univers cinématographique Marvel, a partagé son expérience en jouant à Tony Stark. Dans une interview au Hindustan Times, l’acteur américain il a réfléchi à son temps en tant que super-héros et à quel point c’était parfois complexe.

Selon Downey Jr., jouer à Tony Stark était difficile et il a creusé profondémentBien qu’à la fin, il ait eu une carrière incroyable de 10 ans qui était «créativement satisfaisante». Le premier film auquel il a participé était Iron Man, un film de 2008 réalisé par Jon Favreau qui a ouvert la phase 1 de l’univers cinématographique Marvel.

Après une décennie en tant que leader des Avengers, l’aventure de Robert Downey Jr. en tant qu’Iron Man a pris fin dans Avengers: Fin de partie. Sur la bande, le super-héros se sacrifie pour achever Thanos et sauver l’humanité.

La fin de Downey Jr. en tant que Tony Stark a eu un grand impact sur les fans, qui a dit au revoir à l’un des personnages les plus charismatiques de Marvel. En même temps, Robert Downey Jr. dit que ce n’était pas facile mais il se sent reconnaissant

«J’ai fait tout ce que j’ai pu avec ce personnage et maintenant je peux faire d’autres choses. Maintenant, étant d’âge moyen, vous commencez à regarder les neuf derniers [años] et vous vous rendez compte que tout cela fait partie du voyage et que les choses se terminent. Je suis chanceux et éternellement reconnaissant de finir là où je suis. ”

Tony Stark a propulsé de manière créative Robert Downey Jr.

Tony Stark voulait dire une carrière qui a propulsé l’acteur de manière créative, qui se déclare beaucoup plus ambitieux pour réaliser des choses qu’il n’avait pas faites auparavant. Downey Jr. dit qu’évoluer est la clé et qu’à chaque fois qu’il reçoit un scénario, il analyse l’engagement et le moment où il sera loin de sa famille.

Avec la pandémie COVID-19 et aucun projet Marvel à l’horizon, Robert Downey Jr. mentionne qu’il passe beaucoup de temps avec sa femme et ses enfants. En même temps, il marque la distance de son personnage et dit qu’il ne se considère pas Tony Stark

Certains le penseraient alors que je travaille sur des solutions climatiques basées sur la technologie avec ma FootPrint Coalition et ma série originale YouTube axée sur la technologie The Age of AI, mais je crois en la distance esthétique. Je ne suis pas Tony.

Pour l’instant seulement il y a des rumeurs sur son possible retour à l’univers cinématographique Marvel. Avec le multivers à la porte grâce à Spider-Man 3 et Doctor Strange and the Multiverse of Madness, Tony Stark reviendrait en tant que super-héros d’un univers alternatif.

D’autres rumeurs suggèrent que Marvel Studios ressuscitera Tony Stark grâce à des flashbacks dans les films à venir, respectant ainsi le sacrifice qu’il a fait pour vaincre Thanos. La vérité est que beaucoup ont l’illusion que Robert Downey Jr. reviendrait en entier pour revêtir le costume d’Iron Man encore une fois, quelque chose qui semble de plus en plus lointain.